1000 Miglia Experience Greece – Από τους Αγίους Θεοδώρους ως την Ακρόπολη

Η τελευταία ημέρα του 1000 Miglia Experience Greece απέδειξε γιατί η Ελλάδα μπορεί να γίνει το σκηνικό για τις ομορφότερες διαδρομές του κόσμου.

Με τα πληρώματα να εκκινούν από τους Αγίους Θεοδώρους και να καταλήγουν κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, η μέρα κύλησε σαν μια ζωντανή ταινία που συνδύαζε ιστορία, οδήγηση και ελληνικό φως.

Η πορεία ξεκίνησε με ένα πέρασμα από την πίστα των Μεγάρων, όπου τα πληρώματα συμμετείχαν σε ακόμη μία απαιτητική δοκιμασία ακριβείας. Στη συνέχεια, τα κλασικά αυτοκίνητα ακολούθησαν τον παραλιακό δρόμο της Αττικής, περνώντας από Βούλα και Βάρκιζα, με το ηλιοβασίλεμα να καθρεφτίζεται στις καμπύλες τους και τον Σαρωνικό να γίνεται ιδανικό φόντο για αυτή τη μοναδική εμπειρία.

Η διαδρομή κατέληξε στην Olympic Marine της Λαυρεωτικής, όπου πραγματοποιήθηκε η τελευταία δοκιμασία του event, σε μια ατμόσφαιρα που συνδύαζε συγκίνηση και χαμόγελα. Από εκεί, μέσω της Λεωφόρου Λαυρίου, τα πληρώματα κατευθύνθηκαν προς το κέντρο της Αθήνας, όπου κάτω από το βλέμμα της Ακρόπολης, έπεσε η αυλαία του πρώτου 1000 Miglia Experience Greece.

«Με το 1000 Miglia Experience Greece θελήσαμε να τιμήσουμε το πνεύμα του αυθεντικού αγώνα και να ακολουθήσουμε τα λόγια του Enzo Ferrari, ο οποίος χαρακτήριζε το 1000 Miglia ως “τον ωραιότερο αγώνα στον κόσμο”. Στην Ελλάδα, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε τις ωραιότερες διαδρομές του κόσμου, φέρνοντας κοντά την παράδοση της αυτοκίνησης με τη μαγεία του ελληνικού τοπίου», δήλωσαν οι διοργανωτές.

Το 1000 Miglia Experience Greece ολοκλήρωσε το ταξίδι του με επιτυχία, αφήνοντας πίσω του εικόνες, συναισθήματα και εμπειρίες που απέδειξαν πως η Ελλάδα μπορεί να φιλοξενεί διοργανώσεις διεθνούς κύρους — εκεί όπου το πάθος για την οδήγηση συναντά την αυθεντική ομορφιά της χώρας μας.