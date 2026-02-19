13η άρση ασυλίας για τον Πολάκη - «Βαριά άρρωστη» η ελληνική Δικαιοσύνη, λέει ο ίδιος

Για 13η (!) φορά αίρεται η βουλευτική ασυλία του Παύλου Πολάκη, εν προκειμένω μετά από μήνυση του πρώην στελέχους του ΚΕΕΛΠΝΟ Σταμάτη Πουλή για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος κατά συρροή και αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς με φόντο τη γνωστή υπόθεση των διορισμών στον Οργανισμό. Κατά τη σχετική ψηφοφορία στην Ολομέλεια, 169 βουλευτές υπερψήφισαν, 73 καταψήφισαν, ενώ 10 δήλωσαν «παρών».

«Αυτή είναι η 13η άρση ασυλίας μου από το 2019. Είναι η χειρότερη, η πιο προκλητική, η πιο χυδαία. Εισαγγελέας έστειλε στη Βουλή φάκελο, ότι καταθέτοντας σε δικαστήριο, άσκησα αθέμιτη επιρροή σε δικαστές. Αυτός είναι αυταρχισμός, είναι ανατίναξη του δικαιϊκού μας συστήματος!», υποστήριξε.

«Βαριά άρρωστη η ελληνική Δικαιοσύνη»

Ο σφακιανός βουλευτής επιτέθηκε και στη Δικαιοσύνη, χαρακτηρίζοντάς την ως «τον πιο βαριά άρρωστο θεσμό» στην Ελλάδα. «Για να υπερασπιστώ το δημόσιο χρήμα, κατέθεσα ενόρκως και μου έκανε ο Πουλής μήνυση και βρέθηκε εισαγγελέας να το στείλει αυτό στη Βουλή. Η Δικαιοσύνη κουκουλώνει και καθυστερεί στα Τέμπη, αφήνει να υπάρχουν «Φραπέδες», έχουμε την υπόθεση Siemens που φτάνει να τελεσιδικήσει το ‘19», επέμεινε ο Παύλος Πολάκης, επιτιθέμενος και στον Άδωνη Γεωργιάδη.

«Βλέπουμε τον κατήφορο και τον πάτο του βαρελιού. Εγώ δεν προσκύνησα ποτέ, με το μυαλό και τα χέρια μου έχω πετύχει ό,τι έχω πετύχει, είμαι περήφανος, έχω διαλέξει σωστή πλευρά της ιστορίας», κατέληξε ο ίδιος.

Υπέρ της άρσης ασυλίας του Πολάκη το ΠΑΣΟΚ

Υπέρ της άρσης ασυλίας του Παύλου Πολάκη τάχθηκε, εκτός της ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος Δημήτρη Μάντζο ωστόσο να τονίζει πως ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ «έχει δίκιο στους ισχυρισμούς του».

«Έχουμε αυτή τη στάση από αξιακή θέση, δεν μπαίνουμε στην ουσία της υπόθεσης. Κι εγώ ο ίδιος ψήφισα να αρθεί η ασυλία μου πριν λίγες ημέρες μετά από μήνυση του Στίγκα. Να μην υπάρχει πάνω μας το στίγμα και η σκιά, ας κρατήσει η ΝΔ πάνω της τη σκιά», τόνισε ο ίδιος.

Για μια μήνυση με πολιτικό κίνητρο, έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Δημήτρης Τζανακόπουλος, υπερασπιζόμενος τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος επί ημερών του, όπως είπε, «όχι απλώς ανακάλυψε την υπόθεση ΚΕΕΛΠΝΟ, αλλά βρήκε χτισμένα έγγραφα πίσω από τους τοίχους σε μυστικό δωμάτιο».

Ζωή κατά Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων: Λειτουργούν ως εξαπτέρυγα της κυβέρνησης

Για «επίορκους» δικαστικούς λειτουργούς μίλησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ότι «ανερυθρίαστα λειτουργεί ως εξαπτέρυγο της κυβέρνησης», επιμένοντας στα περί «στημένης» κλήρωσης στη δίκη των Τεμπών. Όσο για το θέμα του ΚΕΕΛΠΝΟ, έκανε λόγο για υπόθεση «ακραίας εργαλειοποίησης» και «SLAPP δίωξης».

«Επιτεθήκατε ξανά στην ελληνική Δικαιοσύνη κύριε Πολάκη, θυμηθήκατε τον έλεγχο στους αρμούς της εξουσίας», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης. Σημειωτέον πως τόσο η ΝΔ, όσο και το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισαν την άρση ασυλίας του βουλευτή, ενώ η Ελληνική Λύση δήλωσε «παρών».