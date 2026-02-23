Άγρια κόντρα στο Facebook Πολάκη-Καρανίκα - «Είσαι παρακμιακό ωφελιμιστικό μειράκιο»

Μια διαδικτυακή κόντρα στο Facebook ξέσπασε το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας 23 Φεβρουαρίου ανάμεσα στον Πάυλο Πολάκη και τον Νίκο Καρανίκα με αφορμή μια ανάρτηση.

Ο άλλοτε στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα σε ανάρτησή του σχολίασε τις επιθέσεις σε πολιτικά πρόσωπα υπερασπιζόμενος δημόσια τον Άδωνι Γεωργιάδη. Συγκεκριμένα, υποστήριξε πως τη βία την ασκούν «συνδικαλιστές τραμπούκοι που δεν έχουν επιχειρήματα». Αυτή η δημόσια τοποθέτηση φαίνεται πως εξαγρίωσε τον βουλευτή Χανίων ο οποίος έσπευσε να του απαντήσει.

Συγκεκριμένα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε κάτω από την ανάρτηση, αποκαλώντας τον Νίκο Καρανίκα «παρακμιακό ωφελιμιστικό μειράκιο». Παράλληλα, τον κατηγόρησε ότι «γλείφει» τον υπουργό Υγείας, αφήνοντας υπαινιγμούς σχετικά με την επαγγελματική δραστηριότητά του στον χώρο της φαρμακευτικής κάνναβης.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Καρανίκας έκανε λόγο για συκοφαντία, ωστόσο όπως σημείωσε δεν προτίθεται να κινηθεί νομικά εναντίον του Παύλου Πολάκη «γιατί είναι αριστερός». Παράλληλα, σχολίασε ότι η στάση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ είναι «για λύπηση».

Υποστήριξε μάλιστα ότι προκειμένου να μη χάσει τη βουλευτική του ιδιότητα, «στέκεται γονυπετής» απέναντι στον Σωκράτη Φάμελλο και την Όλγα Γεροβασίλη, παρότι, όπως σημειώνει, διαφωνεί μαζί τους σε πολλά. Κλείνοντας, ο Νίκος Καρανίκας τον αποκάλεσε «πραξικοπηματία και ξεφτιλισμένο», καλώντας τον να ντραπεί για όσα γράφει.