Νέα επίθεση Καρανίκα σε Τσίπρα: «Μαζεύει όλα τα ρετάλια του ΣΥΡΙΖΑ - Από rebranding έγινε reunion»

Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα επανήλθε ο Νίκος Καρανίκας κατά του Αλέξη Τσίπρα, εξαπολύοντας ακόμη μία επίθεση για το νέο πολιτικό εγχείρημα της ΕΛΑΣ και αμφισβητώντας ανοιχτά τόσο τη στρατηγική όσο και την πολιτική του κατεύθυνση.

Ο πρώην στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού, μιλώντας στο Action 24, υποστήριξε ότι η προσπάθεια που ξεκίνησε ως πολιτικό «rebranding» κατέληξε τελικά σε ένα «reunion» προσώπων που προέρχονται από τον παλιό κομματικό μηχανισμό του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ξεκίνησε με rebranding και το γύρισε στο reunion, μαζεύοντας ό,τι ρετάλι υπάρχει από τον ΣΥΡΙΖΑ κοινοβουλευτικά και τα πρώην μέλη του, που μετατράπηκαν αυτόβουλα σε ακόλουθους από ισότιμα μέλη ενός κόμματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο Τσίπρας αντέγραψε τον ΣΥΡΙΖΑ του 2023»

Ο Νίκος Καρανίκας συνέχισε την κριτική του υποστηρίζοντας ότι το νέο κόμμα δεν παρουσιάζει ουσιαστικά διαφορετικά πολιτικά χαρακτηριστικά από τον προηγούμενο ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως είπε, τόσο η ιδρυτική διακήρυξη όσο και το μανιφέστο της ΕΛΑΣ δεν δίνουν σαφείς απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα πολιτικής ουσίας, ενώ εκτίμησε ότι υπάρχει εμφανής πολιτική ασάφεια.

Μάλιστα, αναφερόμενος και στη συζήτηση που έχει ανοίξει με τη Μαρία Καρυστιανού, υποστήριξε ότι «ο ένας αντιγράφει τον άλλον», για να προσθέσει με νόημα: «Ο Τσίπρας αντέγραψε τον ΣΥΡΙΖΑ του 2023».

«Η Αριστερά δεν νοείται χωρίς σοσιαλισμό»

Ο πρώην σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα επέμεινε ότι το νέο εγχείρημα επιχειρεί να κινηθεί ανάμεσα σε διαφορετικά πολιτικά ακροατήρια χωρίς ξεκάθαρη ιδεολογική ταυτότητα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκίνησε με άνοιγμα προς τον κεντρώο χώρο, υιοθετώντας τη συζήτηση περί «δημοκρατικού καπιταλισμού», όμως στη συνέχεια αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία όταν διαπίστωσε ότι δεν υπήρξε ανταπόκριση.

«Η Αριστερά δεν νοείται χωρίς σοσιαλισμό, είτε αρέσει είτε όχι στον Τσίπρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, θέτοντας ευθέως ζήτημα πολιτικής ταυτότητας του νέου κόμματος.

«Τα δύο κείμενα δεν συνομιλούν μεταξύ τους»

Ο Νίκος Καρανίκας άσκησε κριτική και στο πολιτικό περιεχόμενο της ΕΛΑΣ, υποστηρίζοντας ότι το μανιφέστο και η ιδρυτική διακήρυξη δεν εμφανίζουν κοινή κατεύθυνση.

«Διαβάζοντας το μανιφέστο και την ιδρυτική διακήρυξη, βλέπουμε ότι αυτά τα δύο κείμενα δεν συμφωνούν, δεν συνομιλούν, σαν να τα έγραψαν άλλοι άνθρωποι», είπε, προσθέτοντας ότι το πρώτο κείμενο είναι «αόριστο και γενικόλογο», ενώ το δεύτερο κινείται σε πιο αριστερή κατεύθυνση.

Κατά τον ίδιο, η αναφορά σε τρία πολιτικά ρεύματα που υποτίθεται ότι συνθέτουν τη νέα παράταξη δεν συνοδεύεται από σαφή περιγραφή του τι ακριβώς εκφράζουν σήμερα αυτά τα ρεύματα.

Η κόντρα που κλιμακώνεται

Οι νέες δηλώσεις έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά δημόσιων παρεμβάσεων του Νίκου Καρανίκα τις τελευταίες ημέρες, στις οποίες έχει επιτεθεί επανειλημμένα στον πρώην πρωθυπουργό για την επιλογή του ονόματος ΕΛΑΣ, αλλά και για τον τρόπο συγκρότησης του νέου πολιτικού φορέα.

Σε προηγούμενες τοποθετήσεις του είχε κάνει λόγο για «προσβολή της ιστορίας της Αριστεράς», χαρακτηρίζοντας μάλιστα «ανήθικη» τη χρήση του ιστορικού ακρωνυμίου ΕΛΑΣ από ένα σύγχρονο πολιτικό κόμμα.

Οι παρεμβάσεις του αποκτούν ξεχωριστό πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς προέρχονται από έναν άνθρωπο που βρέθηκε για χρόνια στον στενό πυρήνα του Αλέξη Τσίπρα και γνωρίζει εκ των έσω τη διαδρομή και τις εσωτερικές ισορροπίες του ΣΥΡΙΖΑ.