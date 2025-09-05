Δεκαεπτάχρονη με σπάνια μνήμη μπορεί να «ταξιδεύει» στο παρελθόν και το μέλλον

Μια 17χρονη από τη Γαλλία διαθέτει μια μοναδική ικανότητα: μπορεί να «ταξιδεύει» με το μυαλό της στο παρελθόν και στο μέλλον με εξαιρετική ακρίβεια. Σύμφωνα με πρόσφατη επιστημονική μελέτη, η νεαρή μαθήτρια έχει μία κατάσταση που χαρακτηρίζεται ως υπερθυμησία. Σε αντίθεση με την ικανότητα απομνημόνευσης, η υπερθυμησία σχετίζεται με την ικανότητα ανάκλησης συγκεκριμένων προσωπικών γεγονότων και όχι τη μάθηση νέων πληροφοριών.

Ένα «μεγάλο λευκό δωμάτιο» με ταξινομημένες αναμνήσεις

Όπως διαβάζουμε στο IFL Science η κοπέλα, γνωστή με τα αρχικά TL, αποκαλύπτει ότι κράτησε την ιδιαιτερότητά της μυστική για πολλά χρόνια, καθώς μικρή κατηγορήθηκε ότι ψεύδεται όταν ισχυριζόταν πως μπορούσε να ξαναζήσει γεγονότα από την ηλικία των οκτώ. Περιγράφοντας τη διαδικασία της ανάμνησης, η TL εξηγεί ότι φαντάζεται τις μνήμες της σε ένα μεγάλο λευκό δωμάτιο, όπου είναι ταξινομημένες σε κατηγορίες όπως διακοπές, οικογένεια και φίλοι.

Στο μυαλό της TL τα λούτρινα παιχνίδια είναι τακτοποιημένα με ετικέτες που γράφουν από ποιον τα έλαβε, ενώ φωτογραφίες και έγγραφα βρίσκονται σε «φάκελο» μέσα στο νοητικό της δωμάτιο, έτοιμα να εξεταστούν με απίστευτη λεπτομέρεια. Η ίδια περιγράφει ότι μπορεί να ξαναζήσει πλήρως κάθε γεγονός, είτε από την προοπτική που βρισκόταν εκείνη την στιγμή είτε από εξωτερική οπτική.

Αναμνήσεις «ζωντανές» σαν τώρα

Για να εξετάσουν τις ικανότητές της, οι επιστήμονες που την εξέτασαν έκαναν μια σειρά δοκιμασιών που αξιολογούν τη δύναμη των προσωπικών αναμνήσεων. Αν και οι δοκιμασίες δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν την ακρίβεια των αναμνήσεων, έδειξαν ότι η ανάκληση των γεγονότων ήταν εξαιρετικά ζωντανή και λεπτομερής, δείχνοντας ότι θυμόταν πραγματικά τα γεγονότα της πρώιμης παιδικής ηλικίας και όχι απλώς ότι συνέβησαν.

Σημαντικό είναι επίσης ότι η TL φαίνεται να προβλέπει γεγονότα στο μέλλον με εξαιρετικά ρεαλιστικό τρόπο. Πρόκειται για την πρώτη τεκμηριωμένη περίπτωση υπερθυμησίας στην οποία αξιολογήθηκαν οι ικανότητες νοητικής μετακίνησης στον χρόνο σε διαφορετικές χρονικές αποστάσεις, τόσο στο παρελθόν όσο και στο μέλλον.

Οι επιστήμονες παρατηρούν ότι οι ακριβείς μηχανισμοί πίσω από αυτή την ιδιαιτερότητα παραμένουν άγνωστοι. Ωστόσο, κάποιοι συγγενείς της TL εμφανίζουν σπάνια γνωστικά χαρακτηριστικά, όπως σύνθεση αισθήσεων (συναισθησία), γεγονός που ίσως σχετίζεται με την εξαιρετική της μνήμη.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Neurocase και ανοίγει νέους δρόμους για την κατανόηση της ανθρώπινης μνήμης και των δυνατοτήτων της συνείδησης, δείχνοντας ότι το μυαλό μπορεί να καταγράψει και να ξαναζήσει το παρελθόν με τρόπους που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αδύνατοι. Η ιστορία της TL είναι ένδειξη ότι η αντίληψη του χρόνου από τον άνθρωπο μπορεί να είναι πολύ πιο ευέλικτη και δυναμική από ό,τι πιστεύαμε.