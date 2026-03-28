46ο Ολυμπιακό Ράλλυ 2026: Πανηγυρική Εκκίνηση

Η βροχή που έκανε την εμφάνισή της στα μέσα της Πανηγυρικής Εκκίνησης δεν στάθηκε ικανή να επισκιάσει τη γιορτή που είχε στηθεί στην Κεντρική Πλατεία Πύργου «Σάκη Καράγιωργα». Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πύργου, Στάθης Καννής, Βουλευτές του Νομού Ηλείας, εκπρόσωποι των συνδιοργανωτών, καθώς και εκπρόσωποι των χορηγών, οι οποίοι υπογράμμισαν τη σημασία της διοργάνωσης τόσο για την πόλη του Πύργου, όσο και για την ευρύτερη περιοχή.

Ο πρόεδρος της ΑΟΛΑΠ, Μιχάλης Αποστολόπουλος, στην ομιλία του ευχαρίστησε θερμά όλους όσους στηρίζουν τη διοργάνωση και ανέδειξε τον σημαντικό της ρόλο για την τοπική κοινωνία, επιβεβαιώνοντας πως το Ολυμπιακό Ράλλυ αποτελεί πλέον θεσμό για την περιοχή.

Η βροχή που έχει πέσει τις τελευταίες ημέρες στις ειδικές διαδρομές αναμένεται να δυσκολέψει το έργο των οδηγών. Παρ’ όλα αυτά, οι αγωνιζόμενοι δηλώνουν ανυπόμονοι να βρεθούν στα μπάκετ και να οδηγήσουν στις πανέμορφες διαδρομές του Νομού Ηλείας, προσφέροντας θέαμα σε όσους βρεθούν στις ειδικές του 46ου Ολυμπιακού Ράλλυ. Εξαιτίας, μάλιστα, των έντονων βροχοπτώσεων, η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα προχώρησε σε τροποποίηση της ειδικής διαδρομής «Γούμερο-Κλινδιά», μειώνοντας το μήκος της κατά 7 χιλιόμετρα, για λόγους ασφαλείας.

Διοργανωτής του 46ου Ολυμπιακού Ράλλυ είναι το αθλητικό Σωματείο Αγωνιστική Ολυμπιακή Λέσχη Αυτοκινήτου Πύργου (ΑΟΛΑΠ), έχοντας ως συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Π.Ε.Δ.Δ.Ε (Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδος), τον Δήμο Πύργου και τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Θεσμικοί υποστηρικτές είναι το Επιμελητήριο Ηλείας, ο Εμπορικός Σύλλογος Πύργου, Ερμής και η Δημοτική Επιχείρηση Πύργου Α.Ε. ΟΤΑ.

Το πρόγραμμα του αγώνα

Οι συμμετέχοντες το πρωί της Κυριακής θα κατευθυνθούν στην ειδική «Γούμερο-Κλινδιά», μια διαδρομή με άριστο οδόστρωμα συνολικού μήκους 8,71 χιλιομέτρων πλέον, περιλαμβάνοντας 3,8 χιλιόμετρα σε ασφάλτινο τερέν.

Στη συνέχεια θα αγωνιστούν στην αγαπημένη ειδική διαδρομή «Φολόη», μήκους 13,01 χλμ. η οποία πραγματοποιείται με φορά ίδια με την περσινή. Έπειτα από 30λεπτο Service στο Θεματικό Πάρκο Ξυστρή, τα αγωνιστικά θα διέλθουν για δεύτερη φορά από τις ειδικές διαδρομές «Γούμερο-Κλινδιά» και «Φολόη» και θα επιστρέψουν στον Πύργο για το τελευταίο Service της ημέρας.

Το τρίτο loop των ειδικών διαδρομών θα ξεκινήσει νωρίς το απόγευμα και περιλαμβάνει άλλη μια διέλευση από τις διαδρομές «Γούμερο-Κλινδιά» και «Φολόη», με την τελευταία μάλιστα ειδική να αποτελεί την Power Stage του αγώνα.

Τα συνολικά χιλιόμετρα του 46ου Ολυμπιακού Ράλλυ ανέρχονται σε 357,82 χλμ, με 292,66 χλμ. απλών διαδρομών.