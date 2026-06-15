55χρονη νοσηλεύτρια πέθανε εν ώρα υπηρεσίας στο Ναύπλιο: Τι καταγγέλλει η ΠΟΕΔΗΝ

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Μια τραγική είδηση μεταφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, καθώς μία 55χρονη νοσηλεύτρια έχασε τη ζωή της εν ώρα υπηρεσίας στο Νοσοκομείο Ναυπλίου, το απόγευμα της Δευτέρας (15/6).

Όπως τονίζει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, η νοσηλεύτρια κατέρρευσε ενώ εργαζόταν στα Επείγοντα του νοσοκομείου, όπου επικρατούσε τεράστια ένταση από ασθενείς και τους συνοδούς τους.

Ειδικότερα, ο Μιχάλης Γιαννάκος τόνισε:

«Σήμερα χάσαμε μια πολύ καλή και αγαπητή συνάδελφο.

Οι ασθενείς και συνοδοί δεν έχουν πάντα δίκιο.

Πρέπει να γνωρίζουν ότι απευθύνονται σε ανθρώπους με συγκεκριμένες αντοχές.

Σήμερα λοιπόν απόγευμα στο νοσοκομείο Ναυπλίου μεταφέρθηκαν 5 Ρομά εκ των οποίων ένα παιδί σοβαρά τραυματισμένο σε τροχαίο. Το νοσοκομείο Ναυπλίου δεν εφημέρευε.

Στα επείγοντα υπήρχαν δύο νοσηλεύτριες οι οποίες υποδέχθηκαν τους τραυματίες μέσα σε μεγάλη ένταση που προκαλούσαν δεκάδες συνοδοί.

Υπήρξε άμεση κινητοποίηση του προσωπικού αν και το νοσοκομείο δεν εφημέρευε. Σταθεροποιήθηκε τελικά το παιδί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άργους.

Αυτό δεν έφτανε για τους δεκάδες Ρομά οι οποίοι δημιούργησαν μεγάλη ένταση. Έβριζαν, φώναζαν.

Από τη πίεση δεν άντεξε η 55 χρονη συνάδελφος. Έπαθε ανακοπή και παρά την προσπάθεια ανάταξης του ιατρικού προσωπικού δεν επανήλθε.

Έχασε άδικα τη ζωή της.

Πριν τρία χρόνια έχασε το παιδί της.

Στη μνήμη του παιδιού οι οικογένεια της εκλιπούσης συναδέλφου αποφάσισε τα χρήματα που συγκέντρωσε από το παιδί της να τα δωρίσει στο νοσοκομείο.

Τραγωδία.

Συλλυπητήρια στην οικογένεια.

Επιτέλους με τους ασθενείς και συνοδούς που έχουν ιδιοκτησιακή αντίληψη για το προσωπικό των νοσοκομείων και των υπηρεσιών υγείας».