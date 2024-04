Η καθημερινή κατανάλωση μαύρης σοκολάτας προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην υγεία, σύμφωνα με έρευνες. Επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι η μαύρη σοκολάτα είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά και θρεπτικά συστατικά.

Σύμφωνα, μάλιστα με έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2016 στο Journal of Nutritional Science, το φυτό από το οποίο προέρχεται η σοκολάτα περιέχει επίσης μια ένωση που ονομάζεται θεοβρωμίνη, την οποία ο Toby Amidor, RD, συγγραφέας βιβλίων μαγειρικής και ειδικός στη διατροφή για το Food Network, λέει ότι μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της φλεγμονής και ενδεχομένως στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Και παρόλο που η μαύρη σοκολάτα είναι καλύτερη επιλογή από τη σοκολάτα γάλακτος, εξακολουθεί να είναι γλύκισμα, που σημαίνει ότι περιέχει εξίσου θερμίδες και κορεσμένα λιπαρά. Προκειμένου, λοιπόν, να αποφύγετε την αύξηση βάρους, η Amidor συνιστά να μην τρώτε περισσότερο από 28,35 γραμμάρια μαύρης σοκολάτας.



8 οφέλη της μαύρης σοκολάτας στην υγεία

1. Βοηθά στην πρόληψη των καρδιακών παθήσεων και στη μείωση του κινδύνου εγκεφαλικού: Μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2020 στο European Journal of Preventive Cardiology διαπίστωσε ότι η κατανάλωση σοκολάτας μία φορά την εβδομάδα συσχετίστηκε με 8% χαμηλότερο κίνδυνο φραγμένων αρτηριών.



Μια άλλη μεγάλη μελέτη, που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2021 στο The American Journal of Clinical Nutrition, ανέλυσε δεδομένα από περισσότερους από 188.000 βετεράνους και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τακτική κατανάλωση περίπου 28,35 γραμμαρίων σοκολάτας συσχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου. Έρευνες δείχνουν ότι είναι τα φλαβονοειδή της μαύρης σοκολάτας που διατηρούν την υγεία της καρδιάς. Επίσης, μια μετα-ανάλυση που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2017 στο Nutrients, διαπίστωσε ότι η σοκολάτα ήταν πιθανώς ωφέλιμη στη μείωση του κινδύνου για την υγεία της καρδιάς, του εγκεφαλικού και του διαβήτη τύπου 2.

2. Βελτιώνει τη γνωστική λειτουργία και τονώνει τη διάθεσή: Μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση μαύρης σοκολάτας με υψηλά ποσοστά κακάο, όπως 70% μπορεί να ωφελήσει τον εγκέφαλό σας. Υπάρχει έρευνα που δείχνει ότι η σοκολάτα διεγείρει τη νευρική δραστηριότητα σε περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την ευχαρίστηση και την ανταμοιβή, η οποία με τη σειρά της μειώνει το άγχος και βελτιώνει τη διάθεσή σας, λέει ο Joy DuBost, PhD, RD, επιστήμονας τροφίμων, εγγεγραμμένος διαιτολόγος και ιδιοκτήτης του Dubost Food και Nutrition Solutions στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια.



Επιπλέον,μια μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2018 στο The FASEB Journal διαπίστωσε ότι η μνήμη και η μάθηση θα μπορούσαν να ενισχυθούν με την κατανάλωση σοκολάτας, καθώς τα φλαβονοειδή - οι ισχυρές φυτικές ενώσεις στα φασόλια κακάο - τείνουν να συσσωρεύονται σε περιοχές του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνες για αυτές τις λειτουργίες. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Depression & Anxiety τον Ιούλιο του 2019 συνέδεσε ακόμη και την κατανάλωση μαύρης σοκολάτας με μειωμένο κίνδυνο κλινικής κατάθλιψης.

3. Βελτιώνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη: Μελέτες έχουν δείξει ότι οι μικρές ποσότητες μαύρης σοκολάτας πλούσιας σε κακάο θα μπορούσαν πραγματικά να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο το σώμα μεταβολίζει τη γλυκόζη όταν καταναλώνεται ως μέρος μιας υγιεινής διατροφής. Η αντίσταση στην ινσουλίνη προκαλεί υψηλή γλυκόζη στο αίμα (σάκχαρο) και είναι το χαρακτηριστικό του διαβήτη τύπου 2, σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2019 από την StatPearls .

4. Κάνει καλό στο έντερο σας και συμβάλλει στην απώλεια βάρους:Η καθημερινή κατανάλωση σοκολάτας μπορεί να φαντάζει όνειρο για κάποιον που έχει ξεκινήσει διατροφή με στόχο την απώλεια βάρους. Ωστόσο, μια μελέτη έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα καθώς δείχνει ότι η μαύρη σοκολάτα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο της όρεξης, η οποία με τη σειρά της θα μπορούσε να βοηθήσει στην απώλεια βάρους. Ο νευροεπιστήμονας Will Clower, PhD, έγραψε ένα βιβλίο για το θέμα με τίτλο Eat Chocolate, Lose Weight, το οποίο περιγράφει πώς η κατανάλωση λίγης μαύρης σοκολάτας πριν ή μετά τα γεύματα ενεργοποιεί ορμόνες που δίνουν σήμα στον εγκέφαλο ότι είσαι χορτασμένος.Φυσικά, η κατανάλωση μεγαλύτερης ποσότητας από τη συνιστώμενη ημερησίως μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα.

5. Καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες και μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη του καρκίνου: Τα αντιοξειδωτικά που περιέχει η μαύρη σοκολάτα προστατεύουν τα κύτταρά από βλάβες που προκαλούνται από τις ελεύθερες ρίζες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη γήρανση και τις ασθένειες, σύμφωνα με έρευνα. Σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία , η κατανάλωση μαύρης σοκολάτας, μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της κυτταρικής βλάβης που είναι συχνά ο πρόδρομος πολλών καρκίνων.

6. Κάνει καλό στο δέρμα σας: Το Harvard TH Chan School of Public Health αναφέρει πως η μαύρη σοκολάτα είναι πλούσια σε βιταμίνες και μέταλλα, όπως χαλκό, σίδηρο, μαγνήσιο και μαγγάνιο, τα οποία είναι ευεργετικά για το δέρμα σας. Το μαγγάνιο, για παράδειγμα, υποστηρίζει την παραγωγή κολλαγόνου, μιας πρωτεΐνης που βοηθά το δέρμα να φαίνεται νεανικό και υγιές.

7. Μειώνει την κακή χοληστερόλη: Η μαύρη σοκολάτα φημίζεται επίσης ως τρόφιμο που μειώνει τη χοληστερόλη, και αυτό εξηγείται από μια μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2017 στο Journal of the American Heart Association, η οποία υποστηρίζει πως μια χούφτα αμύγδαλα, μαύρη σοκολάτα και κακάο χωρίς ζάχαρη παρουσίασαν σημαντική πτώση στο υπερβολικό βάρος και Λιποπρωτεΐνες χαμηλής πυκνότητας (LDL) των παχύσαρκων συμμετεχόντων, γνωστές και ως «κακή» χοληστερόλη.

8. Η μαύρη σοκολάτα είναι θρεπτική και νόστιμη: Πέρα από όλα τα άλλα πιθανά οφέλη, ένα είναι το σίγουρο: η μαύρη σοκολάτα όσο πιο μαύρη είναι (70% κακάο) περιέχει και περισσότερα αντιοξειδωτικά, φυτικές ίνες, κάλιο, ασβέστιο, χαλκό και μαγνήσιο, σύμφωνα με μια επισκόπηση που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2019 στο International Journal of Environmental Research and Public Health.

