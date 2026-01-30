Ο διαλογισμός ωφελεί τον εγκέφαλο εξίσου με μικρές δόσεις ψυχεδελικών φαρμάκων

Μια εβδομάδα εντατικού διαλογισμού μπορεί να προκαλέσει εντυπωσιακές αλλαγές στον εγκέφαλο και τη φυσιολογία του σώματος, σύμφωνα με νέα έρευνα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, στο Σαν Ντιέγκο. Οι επιστήμονες, των οποίων η μελέτη δημοσιεύεται στο περιοδικό Communications Biology διαπίστωσαν ότι ένα σύντομο αλλά πυκνό πρόγραμμα που συνδυάζει διαλογισμό και άλλες πρακτικές οδήγησε σε μετρήσιμες αλλαγές τόσο στη λειτουργία του εγκεφάλου όσο και στη βιολογία του αίματος, επηρεάζοντας συστήματα που σχετίζονται με την πλαστικότητα του εγκεφάλου, τον μεταβολισμό, την ανοσολογική λειτουργία και τη διαχείριση του πόνου. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν ότι οι ψυχολογικές και νοητικές πρακτικές μπορούν να έχουν απτά φυσιολογικά αποτελέσματα.

Η βιολογία πίσω από τον διαλογισμό

Όπως διαβάζουμε στο SciTechDaily, ο διαλογισμός έχει χρησιμοποιηθεί για χιλιάδες χρόνια για την βελτίωση του εγκεφάλου και του οργανισμού, αλλά οι βιολογικές βάσεις αυτών των πρακτικών παρέμεναν ασαφείς. Η νέα μελέτη αποτελεί την πρώτη συστηματική προσπάθεια να μετρηθεί η βιολογική επίδραση συνδυασμένων τεχνικών νου-σώματος σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποκαλύπτοντας απρόσμενα γρήγορες και ευρείες αλλαγές στο σώμα.

Τι συνέβη κατά τη διάρκεια του προγράμματος

Στο πρόγραμμα έλαβαν μέρος 20 υγιείς ενήλικες σε επταήμερο event υπό την καθοδήγηση του νευροεπιστήμονα και συγγραφέα Joe Dispenza. Όλοι παρακολούθησαν καθημερινές διαλέξεις, συνολικά περίπου 33 ώρες καθοδηγούμενου διαλογισμού και ομαδικές συνεδρίες «θεραπείας». Το πρόγραμμα χρησιμοποιούσε ένα μοντέλο «open-label placebo», δηλαδή οι συμμετέχοντες ήξεραν ότι οι πρακτικές δεν περιείχαν φαρμακευτικά συστατικά, αλλά μπορούσαν να ενεργοποιήσουν πραγματικά αποτελέσματα μέσω προσδοκίας, κοινωνικής αλληλεπίδρασης και κοινής εμπειρίας.

Με σαρώσεις εγκεφάλου (fMRI) πριν και μετά το πρόγραμμα και αναλύσεις αίματος, οι ερευνητές εντόπισαν σημαντικές αλλαγές: μειώθηκε η δραστηριότητα σε περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την «εσωτερική φλυαρία», αυξήθηκε η πλαστικότητα των νευρώνων, ενώ τα κύτταρα παρουσίασαν μεγαλύτερες και περισσότερες συνδέσεις. Επιπλέον, παρατηρήθηκε αύξηση του μεταβολισμού των σακχάρων, ένδειξη μεγαλύτερης προσαρμοστικότητας του οργανισμού, και υψηλότερα επίπεδα ενδογενών οπιοειδών, που σχετίζονται με φυσική ανακούφιση από τον πόνο. Η μελέτη κατέγραψε επίσης παράλληλη ενεργοποίηση ανοσολογικών σημάτων, που υποδηλώνει ισορροπημένη ανοσολογική απόκριση, και αλλαγές σε γονίδια και μικρά RNA συνδεδεμένα με τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν την εμπειρία τους μέσω του Mystical Experience Questionnaire, που καταγράφει συναισθήματα ενότητας και μεταβατικές καταστάσεις συνείδησης. Ο μέσος όρος των σκορ αυξήθηκε μετά το πρόγραμμα και υψηλότερα σκορ συσχετίστηκαν με μεγαλύτερες βιολογικές αλλαγές, υποδεικνύοντας ότι η αίσθηση «μυστικιστικής εμπειρίας» σχετίζεται με πιο ολοκληρωμένη σύνδεση των εγκεφαλικών δικτύων.

Εφαρμογές στην υγεία και το μέλλον

Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι μεταβολές στον εγκέφαλο μέσω διαλογισμού είναι παρόμοιες με αυτές που παρατηρούνται σε ψυχεδελικά ταξίδια, χωρίς όμως τη χρήση ουσιών. «Βλέπουμε τα ίδια πρότυπα νευρωνικής σύνδεσης και εμπειρίες που συνήθως απαιτούν ψιλοκυβίνη, τώρα μέσω διαλογισμού μόνο», εξηγεί ο δρ Hemal Patel, επικεφαλής της μελέτης. Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στον εγκέφαλο: αφορούν ολόκληρο το σώμα, όπως φαίνεται από τις μεταβολικές και ανοσολογικές αποκρίσεις.

Τα αποτελέσματα δίνουν βάση για την αξιοποίηση των πρακτικών νου-σώματος στην προαγωγή ψυχικής υγείας, συναισθηματικής ρύθμισης και ανθεκτικότητας στο στρες. Επίσης, η ενεργοποίηση των ενδογενών οπιοειδών υποδηλώνει πιθανή εφαρμογή και στη διαχείριση χρόνιου πόνου. Παρότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε με υγιείς ενήλικες, οι επιστήμονες σκοπεύουν να διερευνήσουν αν αυτά τα retreats μπορούν να ωφελήσουν ασθενείς με χρόνιο πόνο, διαταραχές διάθεσης ή ανοσολογικά προβλήματα.