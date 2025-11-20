«North Evia Pass»: 81.651 αιτήσεις υποβλήθηκαν για το voucher των 150 ευρώ

Ολοκληρώθηκε, με επιτυχία, σύμφωνα με ανακοίνωσή του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η υποβολή αιτήσεων για τη δράση North Evia Pass 2025 (24-29 Οκτωβρίου 2025).

Δικαιούχοι ήταν ενήλικα φυσικά πρόσωπα, φορολογούμενοι κάτοικοι Ελλάδας, που δεν έχουν την κύρια κατοικία τους στην Εύβοια, χωρίς περιορισμούς ως προς το εισόδημα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα διευκόλυνε την ταυτοποίηση μέσω Taxisnet.

Συνολικά υποβλήθηκαν 81.651 αιτήσεις, με συμμετοχή σχεδόν ίση στους δύο δήμους: Ιστιαίας- Αιδηψού 51% και Μαντουδίου -Λίμνης -Αγίας Άννας 49%.

Στατιστική αποτύπωση αιτήσεων

Η δράση North Evia Pass 2025 συγκέντρωσε 85.804 αιτήσεις, εκ των οποίων 81.651 ήταν οριστικά υποβληθείσες, δείχνοντας, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ότι η διαδικασία ήταν κατανοητή και εύκολη για τους πολίτες. Οι αιτούντες είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε δύο φάσεις:

Φάση 1: Νοέμβριος 2025

Φάση 2: Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2026

Η πλειονότητα των αιτήσεων προτιμούσε τη Φάση 2, με τις περισσότερες υποβολές να γίνονται απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. απέστειλε ηλεκτρονικά μηνύματα σε όσους είχαν εκκρεμότητες, διασφαλίζοντας την οριστική υποβολή των αιτήσεων εντός προθεσμίας.

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ για όσους επιλέξουν ως προορισμό το Δήμο Ιστιαίας - Αιδηψού και σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ για όσους επιλέξουν ως προορισμό τον Δήμο Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας.

Κλήρωση και ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, διενεργήθηκε η κλήρωση από τον Φορέα Υλοποίησης, από την οποία προέκυψαν οι 5.566 τελικοί δικαιούχοι. Συγκεκριμένα:

Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού:2.783 δικαιούχοι άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας αξίας 150 ευρώ (1.392 για τη Φάση 1 και 1.391 για τη Φάση 2).

Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας 'Αννας:2.783 δικαιούχοι άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας αξίας 150 ευρώ (1.392 για τη Φάση 1 και 1.391 για τη Φάση 2).

Τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν στις 31 Οκτωβρίου στη σελίδα και οι δικαιούχοι μπορούν να δουν την κατάσταση της αίτησής τους μέσω του προσωπικού τους λογαριασμού.

Δημιουργία καρτών και ενημέρωση δικαιούχων

Οι άυλες ψηφιακές κάρτες για τη Φάση 1 (Νοέμβριος 2025) εκδόθηκαν την 6η Νοεμβρίου 2025, με ενημέρωση των δικαιούχων μέσω email και SMS. Η έκδοση των καρτών για τη Φάση 2 (Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2026) θα γίνει πριν την έναρξη της αντίστοιχης περιόδου.