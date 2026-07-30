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LIFE Action 24 Showbiz Τηλεόραση

Action 24: H Βιργινία Δικαιούλια μας βγάζει... «Εκτός γηπέδου»

Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ξεκινά μια νέα αθλητική εκπομπή που σκοπό έχει να μας μεταφέρει τη δράση των αθλητών... αλλιώς!

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Μια νέα εκπομπή κάνει πρεμιέρα στον τηλεοπτικό αέρα του ACTION 24 στις 31 Αυγούστου. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 18.30, η νέα εκπομπή του ACTION 24 «Εκτός γηπέδου» με την Βιργινία Δικαιούλια κάνει… σέντρα στα απογεύματα μας . 

Μια εκπομπή για τη δράση εντός και εκτός γηπέδων. Για τους αθλητές και για τη ζωή τους. Το lifestyle που έχουν επιλέξει, τις προκλήσεις και τα στοιχήματα που έχουν βάλει…

Κάθε απόγευμα στις 18.30 η Βιργινία Δικαιούλια μας ξεναγεί στην ζωή των πρωταγωνιστών του αθλητισμού!

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LIFE Action 24 Showbiz Τηλεόραση

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