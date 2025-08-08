Αδαμοπούλου: «Δεν πιστεύω στις θυσίες των γιαγιάδων και των μαμάδων μας, είναι τεράστια παγίδα»

Για την σχέση με τον γιο της, τις οικονομικές δυσκολίες που έχει περάσει, αλλά και την προσωπική της ζωή μίλησε η Βανέσσα Αδαμοπούλου που έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή ''Καλοκαιρινό Ραντεβού'' και παραδέχθηκε:

«Η σχέση μου με τον γιο μου είναι καλύτερη τώρα που μεγαλώνει. Οι γονείς οφείλουν να είναι χαρούμενοι και να έχουν μία ολοκληρωμένη ζωή, αλλιώς δεν θα είναι καλοί στο ρόλο αυτό, είναι σίγουρο. Οπότε σταδιακά, εφόσον είσαι σίγουρος για τη σχέση που έχεις, θα πρέπει να βάλεις και το παιδί μέσα σε αυτό. Δεν πιστεύω στις θυσίες των γιαγιάδων και των μαμάδων μας, είναι τεράστια παγίδα για όλους και δεν οδηγούν πουθενά» είπε αρχικά.

Μεταξύ άλλων εξομολογήθηκε: «Όταν προκύπτει μια νέα σχέση μιλάω με το παιδί μου για αυτό. Έτσι απενοχοποιείς και το παιδί... γιατί το κουβαλάνε όλο αυτό. Πολλές φορές κουβαλάνε και περισσότερα απ’ όσα τους αναλογούν και δεν χρειάζεται κιόλας».

Μιλώντας για την προσωπική της ζωή η τραγουδίστρια εξήγησε: «Είμαι πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή. Σε αυτή τη φάση που είμαι τώρα δεν θα ήθελα να κάνω άλλο παιδί, αλλά γενικά δεν πρέπει να λες όχι».