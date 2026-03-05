ΑΔΕΔΥ Ηρακλείου: Ζητά την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς

Την άμεση εφαρμογή της δικαστικής απόφασης για την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων μονιμοποίησης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών του 2020 & 2021 που δικαιώθηκαν δικαστικά, ζητά απευθυνόμενο στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, το Νομαρχιακό Τμήμα Ηρακλείου της ΑΔΕΔΥ.

Διαβάστε την ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ Ηρακλείου.