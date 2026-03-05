ΑΔΕΔΥ Ηρακλείου: Ζητά την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς
Το Νομαρχιακό Τμήμα Ηρακλείου ζητεί από τη Διοίκηση της ΔΙΔΕ Ηρακλείου να προβεί στην άμεση έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων μονιμοποίησης.
Την άμεση εφαρμογή της δικαστικής απόφασης για την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων μονιμοποίησης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών του 2020 & 2021 που δικαιώθηκαν δικαστικά, ζητά απευθυνόμενο στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, το Νομαρχιακό Τμήμα Ηρακλείου της ΑΔΕΔΥ.
Διαβάστε την ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ Ηρακλείου.