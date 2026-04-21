Αδιανόητο: Αποκεφάλισαν την προτομή του Νίκου Ξυλούρη στο Ηράκλειο

Μπροστά σε ένα δυσάρεστο θέαμα βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης 21-4-2026, περαστικοί στο Ηράκλειο, που αντιλήφθηκαν ότι είχε αποκεφαλιστεί η προτομή του Νίκου Ξυλούρη, στο μνημείο που βρίσκεται στην Πλατεία Κύπρου (απέναντι από την Όαση), πολύ κοντά στο κέντρο του Ηρακλείου. Το περιστατικό προκάλεσε οργή, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκε η δημοτική αρχή, προκειμένου να αποκατασταθούν οι συνέπειες του βανδαλισμού.

Όπως ανέφεραν κάτοικοι στο patris.gr, η εικόνα αυτή προσβάλλει όχι μόνο τους Ηρακλειώτες αλλά και όλους τους Κρητικούς. Ο Νίκος Ξυλούρης αποτελεί σύμβολο της κρητικής παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού, γεγονός που καθιστά την πράξη αυτή, εάν επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για βανδαλισμό, ακόμη πιο σοβαρή.

πηγή: Patris.gr

«Είναι εξοργιστικό όλο αυτό που συμβαίνει και πάντως προκαλεί αγανάκτηση, μια τέτοια ενέργεια» ανέφερε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου, Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη, η οποία έκανε γνωστό ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την αποκατάσταση του γλυπτού, της αείμνηστης Ασπασίας Παπαδοπεράκη.

Παράλληλα, οι πολίτες έχουν ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές, εκφράζοντας τον φόβο ότι υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω ζημιών ή ακόμη και κλοπής της προτομής. Ζητούν άμεση παρέμβαση για την αποκατάσταση του μνημείου και την προστασία του χώρου, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.