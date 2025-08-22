Αδιανόητο: Αρνήθηκε να παραλάβει παραγγελία επειδή ήθελε «Έλληνα διανομέα» - Οργή στα social media

Θύελλα αντιδράσεων ξεσήκωσε στα social media που δείχνει μία γυναίκα να αρνείται να παραλάβει την παραγγελία της από διανομέα, επειδή δεν ήταν Έλληνας.

Το βίντεο, που έχει κάνει το γύρο των κοινωνικών δικτύων τις τελευταίες ώρες, φαίνεται να έχει τραβηχτεί από τον ίδιο τον ντελιβερά, χωρίς να δείχνει το πρόσωπο της γυναίκας που έχει κάνει την παραγγελία, ωστόσο ακούγονται τα όσα του είπε.

Μάλιστα αρχικά, έχοντας αφήσει τον εργαζόμενο να περιμένει ώρα χωρίς να του ανοίξει, του ζητά το λόγο γιατί... ήρθε νωρίτερα.

«Έλεγε 18 λεπτά και ήρθατε σε 8», ακούγεται να του λέει η γυναίκα και όταν εκείνης της αντιτείνει ότι ήταν καλό που ήρθε νωρίτερα, η γυναίκα απαντά: «το καλό είναι το αναμενόμενο χρονικό περιθώριο».

Τα πράγματα γίνονται όμως χειρότερα όταν εκείνη ακούγεται να τον ρωτά αν είναι Έλληνας. Εκείνος απαντά αρνητικά και τότε η πελάτισσα του δηλώνει ότι δεν δέχεται την παραγγελία, επειδή «στα σχόλια τόνισα ότι ήθελα Έλληνα διανομέαα».

«Έτυχε να είμαι εγώ», είπε ο μετανάστης αποχωρώντας και για ακόμη μια φορά γίνεται κατανοητό ότι το αποκρουστικό πρόσωπο του ρατσισμού υπάρχει ανάμεσά μας.

Το βίντεο έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους, με τους χρήστες στα social media να εκφράζουν την οργή τους για τη συμπεριφορά της γυναίκας, αλλά και να δίνουν εύσημα στον μετανάστη διανομέα για την αντίδρασή του, ο οποίος έδειξε ψυχραιμία και επαγγελματισμό.