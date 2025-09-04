Απίστευτη καταγγελία για ρατσιστικό αποκλεισμό επιβάτη στα ΚΤΕΛ Κηφισού: «Αλλοδαποί μόνο το βράδυ»

Ένα εξαιρετικά σοβαρό επεισόδιο ρατσιστικής συμπεριφοράς δημοσιοποίησε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, μετά από καταγγελία που έκαναν μάρτυρες του περιστατικού στα ΚΤΕΛ Κηφισού.

Σύμφωνα με την καταγγελία, σε δρομολόγιο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης από τον Κηφισό, το μεσημέρι της Τετάρτης (3/9), άνδρας αφρικανικής καταγωγής επιθυμούσε να κόψει εισιτήριο για να ταξιδέψει, αλλά οι εργαζόμενοι ισχυρίζονταν πως το λεωφορείο είναι πλήρες και δεν υπήρχαν θέσεις, ενώ αστυνομικός ήταν παρών στο επεισόδιο.

Ωστόσο, τρεις επιβάτες που ήταν μάρτυρες του περιστατικού, είδαν ότι το λεωφορείο ήταν σχεδόν άδειο και αντέδρασαν.

Απευθύνθηκαν στους εργαζόμενους του ΚΤΕΛ και τον αστυνομικό, ρωτώντας να μάθουν με ποια δικαιολογία αποκλείεται ένας επιβάτης από το δρομολόγιο.

Απαντώντας στις αντιδράσεις, ο αστυνομικός είπε κυνικά: «Για την ασφάλεια σας οι αλλοδαποί ταξιδεύουν βράδυ», σύμφωνα με την καταγγελία.

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος τόνισε, στην ανάρτηση του στα social media: «Μάλλον κάποιοι νομίζουν ότι βρίσκονται στον αμερικανικό νότο στα μέσα του προηγούμενου αιώνα. Ευτυχώς όμως υπάρχουν ακόμα πολίτες που δεν ανέχονται τον ρατσισμό και υπήρξε η δημόσια καταγγελία του περιστατικού».

«Το θέμα θα έρθει στη Βουλή και το υπουργείο μεταφορών θα πρέπει να τοποθετηθεί ξεκάθαρα. Το ίδιο αφορά και την στάση της αστυνομίας που ενώ ήταν στο περιστατικό δεν έκανε καμία παρέμβαση», αναφέρει ο Νάσος Ηλιόπουλος.

«Μια μικρή υπενθύμιση: το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης είναι το ίδιο που πριν λίγο καιρό είχε προσπαθήσει να διαλύσει το σωματείο εργαζομένων, απολύοντας μέλη της διοίκησης. Ευτυχώς μετά τον αγώνα της ομοσπονδίας των εργαζομένων στις μεταφορές και από δικαστικές αποφάσεις όλοι επέστρεψαν κανονικά. Ο ρατσισμός και το μίσος για τα εργασιακά δικαιώματα πηγαίνουν χέρι-χέρι», καταλήγει ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

Δρομολόγια ειδικά για αλλοδαπούς

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN, το περιστατικό φαίνεται να μην είναι μεμονωμένο. Αντίθετα, στα ΚΤΕΛ φαίνεται να υπάρχουν πρακτικές που θυμίζουν άλλες εποχές.

Συγκεκριμένα, αναφορές κάνουν λόγο για δρομολόγια που αφορούν μόνο αλλοδαπούς και κυρίως μετανάστες με τη δικαιολογία ότι «έτσι μπορεί να υπάρξει καλύτερος έλεγχος».

Ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης υποστηρίζει ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο και ότι δεν υπάρχει φυλετική διάκριση μεταξύ των επιβατών.