Αδιανόητο: Έδιωξαν νεαρή μητέρα από το σούπερ μάρκετ επειδή έκλαιγε το μωρό της

Ένα αδιανόητο περιστατικό, το οποίο έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, συνέβη σε ένα σούπερ μάρκετ στο Οντερζό της Ιταλίας, όπου μια νεαρή μητέρα κλήθηκε να φύγει από το κατάστημα ενώ ψώνιζε με τις δύο κόρες της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Όντερτζο (Treviso), όπου η γυναίκα είχε πάει για ψώνια με τα δύο κορίτσια της. Η μικρότερη κόρη, μόλις δυόμισι ετών, ξέσπασε σε κλάματα, προκαλώντας δυσφορία σε πελάτες που ζήτησαν την παρέμβαση του προσωπικού.

Παρά τις προσπάθειες της μητέρας να ηρεμήσει το παιδί, ένας υπάλληλος πλησίασε και της ζήτησε να φύγει από το κατάστημα. Αμήχανη, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το καρότσι με τα ψώνια και να αποχωρήσει, αναφέρει το ιταλικό μέσο nordest24.

Επιστρέφοντας στο σπίτι, έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στη διεύθυνση του σούπερ μάρκετ, ζητώντας περισσότερη κατανόηση σε τέτοιες περιπτώσεις. Η διοίκηση του καταστήματος, με ανακοίνωσή της, μίλησε για εσωτερική έρευνα και ζήτησε συγγνώμη από την πελάτισσα, ωστόσο το περιστατικό άφησε στη μητέρα ένα έντονο αίσθημα προσβολής.