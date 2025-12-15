ΑΕΚ: Το ενεργητικό που δεν είναι (πια) του μισό μηδέν, ο MVP Λιούμπισιτς και η ώρα της OPAP Arena

Η ΑΕΚ πέρασε και από το Αγρίνιο κάνοντας την πιο παραγωγική της εμφάνιση στην Ελλάδα και έδειξε ότι δεν είναι μια ομάδα που κερδίζει μόνο 1-0, αλλά μια ομάδα που είναι από άλλο πρωτάθλημα. Με έναν Λιούμπισιτς που θύμισε γιατί τον απέκτησε η Ένωση, σκαρφάλωσε στην 2η θέση και είναι έτοιμη να εκμεταλλευτεί την έδρα της για να κάνει καλές γιορτές.

Γράφει ο Μηνάς Ιγγλέζος

Τα 11 γκολ σε μια εβδομάδα και η διαφορά από τους άλλους

Η Ένωση έδειξε ότι έχει πάρει για τα καλά μπρος και αυτό φαίνεται και από την παραγωγικότητα της ειδικά την τελευταία εβδομάδα. Η ομάδα του Νίκολιτς έφτασε τα 11 γκολ σε τρεις αγώνες και δείχνει ότι δεν έχει πλέον τον τίτλο της ομάδας του μισό μηδέν που την ακολουθούσε μέχρι και πρόσφατα. Όλα αυτά φυσικά είναι μέρος της βελτίωσης από παιχνίδι σε παιχνίδι αλλά και της προφητείας-σιγουριάς του προπονητή της για το πότε θα είναι η ομάδα του έτοιμη έστω και αν άργησε έναν μήνα!

Επίσης η ΑΕΚ μπορεί να μην είναι η μόνη που νίκησε τον Παναιτωλικό, αλλά σίγουρα είναι αυτή που το έκανε με τον πιο πειστικό τρόπο. Και αυτό γιατί αν αναλογιστεί κανείς τι έκαναν οι άλλοι τρεις με τον συγκεκριμένο αντίπαλο θα δει ότι ο Παναθηναϊκός νίκησε στις καθυστερήσεις 2-1, ο Ολυμπιακός με 1-0 χωρίς να εντυπωσιάσει, ενώ ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 0-0 στην Τούμπα απέναντι στην ομάδα του Αγρινίου. Αν ενώσουμε λοιπόν τα κομμάτια του παζλ νομίζεις ότι η ΑΕΚ είναι ομάδα άλλου πρωταθλήματος.

Ο Λιούμπισιτς που περίμενε ομάδα και κόσμος και οι σταθερές της

Για να έρθει αυτή η 8η συνεχόμενη νίκη χρειάστηκε πρώτα από όλα η τεράστια συμβολή του Λιούμπισιτς. Ο Κροάτης μέσος με την εμφάνιση του έδειξε γιατί τον αγόρασε η ΑΕΚ για περίπου 5 εκατ. ευρώ και επανέφερε τις θετικές προσδοκίες του κόσμου προς το πρόσωπό του. Δεν είναι μόνο τα 2 γκολ και οι 2 ασίστ που μοίρασε, είναι η συνολική του εικόνα που δικαίωσε και τον προπονητή του που τον εμπιστεύτηκε άλλη μια φορά παρά τις αρκετές κακές του εμφανίσεις μέχρι τώρα.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους, ο Πινέδα ήταν παντού σκοράροντας και πάλι, ο Μαρίν βοήθησε πολύ με τον ρυθμό του, ενώ ο Ζοάο Μάριο σκόραρε ξανά μετά τον αγώνα κυπέλλου με τον ΟΦΗ ένα γκολ που ήταν αποτέλεσμα της εξαιρετικής του συνεργασίας με τον Λιούμπισιτς. Μια συνεργασία που μόνο τυχαία δεν ήταν. Αυτή η φάση είναι μια ακόμη από τις πολλές που δημιουργεί η Ένωση και είναι αποτέλεσμα της αμεσότητας και απλότητας του παιχνιδιού της Ένωσης με τρομερούς κάθετους συνδυασμούς και τις γρήγορες αλλαγές παιχνιδιού που μπερδεύουν τους αντιπάλους της.

Το διάβασμα του αντιπάλου και το πρότζεκτ του Καλοσκάμη

Το παιχνίδι στα πρώτα λεπτά ήταν αναγνωριστικό και αυτό φάνηκε από τους παίχτες που δεν έπαιξαν στην Σαμψούντα καθώς δεν είχαν βρει τα πατήματα τους. Μόλις μπήκαν στο πνεύμα του παιχνιδιού η ΑΕΚ ήταν ασταμάτητη. Άρχισε να πιέζει ψηλά και κατάλαβε νωρίς την αδυναμία του γηπεδούχου στην δεξιά πλευρά. Αυτό της έδωσε το προβάδισμα που θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερο από το πρώτο ημίχρονο και έτσι έκανε το απόγευμα της πολύ πιο ήσυχο από εκείνο του πρώτου γύρου στην OPAP Arena.

Το πιο θετικό από όλα κατά την προσωπική μου πάντα άποψη είναι η διαρκής χρησιμοποίηση του Καλοσκάμη. Ο Νίκολιτς φαίνεται ότι υπολογίζει τον νεαρό στην θέση πίσω από τον επιθετικό κάτι που βεβαία θέλει χρόνο και δουλειά. Πάντως ήδη βλέπουμε ένα δείγμα γραφής με τον Καλοσκάμη να βρίσκει ή να δημιουργεί φάσεις μέσα στο παιχνίδι, αλλά το πιο βασικό είναι ότι παίζει την μπάλα με την μια κάνοντας την ΑΕΚ πιο γρήγορη στην επιθετική μετάβαση. Είναι πολύ σημαντικό να βγει αυτή η επιλογή γιατί μιλάμε για ένα πρότζεκτ που πιστεύει πολύ και ο προπονητής αλλά πολύ περισσότερο η διοίκηση της ομάδας αν αναλογιστεί κανείς το ποσό που δαπάνησε για να τον αποκτήσει. Ενδεικτικό των παραπάνω είναι η φάση του τρίτου γκολ όταν ο Καλοσκάμης βρίσκει τον Λιούμπισιτς και εκείνος τελειώνει την φάση ιδανικά.

Η ΑΕΚ βγάζει συνεχεία πρωταγωνιστές, έχει αρχίσει να παίζει στον υπέρτατο βαθμό αυτό που θέλει ο προπονητής της ειδικά στην επίθεση και γίνεται κάθε ματς καλύτερη κάνοντας τον κόσμο της να αδημονεί για το επόμενο παιχνίδι της. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος για την ομάδα και την διοίκησή της. Τώρα που μένουν δυο παιχνίδια για το τέλος της ημερολογιακής χρονιάς, το καθένα με την δική του ξεχωριστή σημασία, πρέπει να μιλήσει η Φιλαδέλφεια και να σπρώξει την ΑΕΚ, ώστε να κάνει δυο νίκες που θα την έχουν μέσα σε όλους τους στόχους και θα την οδηγήσουν με απόλυτη ηρεμία και ικανοποίηση στην περίοδο των Χριστουγέννων.

Υ.Γ. Νομίζω η στιγμή του παιχνιδιού ίσως και της χρονιάς είναι η αφιέρωση του γκολ από τον Χρυσόπουλο στον πάτερα του. Ο κεντρικός αμυντικός των «κιτρινόμαυρων» πέτυχε το πρώτο του γκολ με την ΑΕΚ και δεν ξέχασε τον πατέρα του (όπως και με κάθε ομάδα που έχει σκοράρει) που δεν είναι πια ανάμεσα μας, δείχνοντας ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από όλα και ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να προσφέρει στιγμές συγκίνησης και ανθρωπιάς.