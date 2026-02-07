AFCON: Σε απεργία πείνας οι 18 Σενεγαλέζοι που κρατούνται στο Μαρόκο

Οι 18 Σενεγαλέζοι κρατούμενοι από τον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής του 2025 ξεκίνησαν την απεργία πείνας. Οι υποστηρικτές των «Λιονταριών της Τεράνγκα» κατηγορούνται για χουλιγκανισμό και θεωρούν ότι τους «στερούν το δικαίωμα στη δικαιοσύνη».

Σύμφωνα με το «RMC Sport» οι Σενεγαλέζοι που συνελήφθησαν μετά τον τελικό του Μαρόκου με την Σενεγάλη, μετά τα σοβαρά επεισόδια που συνέβησαν, σύμφωνα με μήνυμα που έστειλε ο δικηγόρος τους, δήλωσαν ότι ξεκινούν απεργία πείνας.

Στην σχετική τους δήλωση τονίζουν ότι περιμένουν από τις 18 Ιανουαρίου να μάθουν τον λόγο που κατηγορούνται, ενώ εξέφρασαν το παράπονο ότι παρόλο που αυτοί καταλαβαίνουν μόνο την δική τους διάλεκτο, ανακρίθηκαν από τις αρχές στα γαλλικά και στα αραβικά, και ζητούν να ακουστεί και η δική τους εκδοχή, σύμφωνα με το κείμενο που στάλθηκε στον Πατρίκ Καμπού.

«Δεδομένου ότι μας στερούν το δικαίωμα στη δικαιοσύνη, αποφασίσαμε από σήμερα (Παρασκευή) να ξεκινήσουμε συνεχή νηστεία σε προσευχή και περισυλλογή, μέχρι την ημέρα που η μαροκινή δικαιοσύνη θα μας δώσει την ευκαιρία να εκφραστούμε», δήλωσαν.

Οι Σενεγαλέζοι φαίνεται πως κατηγορούνται για χουλιγκανισμό, και στην κατηγορία περιλαμβάνονται πράξεις βίας, ιδίως κατά των δυνάμεων επιβολής του νόμου, φθορές σε αθλητικό εξοπλισμό και ρίψη αντικειμένων. Η πρώτη τους δίκη ήταν προγραμματισμένη να γίνει τέλη Γενάρη, όμως αναβλήθηκε μετά από αίτημα και των δυο πλευρών, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα. Την Πέμπτη (5/2) πραγματοποιήθηκε ακόμη μια ακροαματική διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας απορρίφθηκαν τα αιτήματά τους για αποφυλάκιση υπό όρους, ενώ το υπόλοιπο της δίκης αναβλήθηκε έως τις 12 Φεβρουαρίου λόγω απεργίας των δικηγόρων στο Μαρόκο.