Αφγανιστάν: Οι γυναίκες χάνουν την «τελευταία τους ελπίδα» καθώς οι Ταλιμπάν απαγορεύουν το Internet

Για τις γυναίκες στο Αφγανιστάν, το Internet ήταν η μοναδική διέξοδος που τους είχε απομείνει, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στη γνώση ή ακόμη και στην εργασία, μετά την άνοδο των Ταλιμπάν στην εξουσία το 2021.

Η πρόσφατη απόφαση των Ταλιμπάν να περιορίσουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο, αποτελεί μια... ταφόπλακα στις ελπίδες και στα όνειρα των γυναικών στο Αφγανιστάν. Η τελευταία σανίδα σωτηρίας και η μοναδική επαφή με τον έξω κόσμο χάθηκε και πλέον οι γυναίκες δεν έχουν πολλά να περιμένουν από τη ζωή...

Χαρακτηριστικά είναι τα όσα αφηγείται στο BBC η Fahima Noori. Η κοπέλα είχε μεγάλα όνειρα όταν αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο στο Αφγανιστάν.

Είχε σπουδάσει νομική, είχε αποφοιτήσει από πρόγραμμα μαιευτικής και εργαζόταν σε κλινική ψυχικής υγείας.



Όλα αυτά όμως χάθηκαν όταν οι Ταλιμπάν ανέβηκαν στην εξουσία το 2021. Απαγόρευσαν στα κορίτσια άνω των 12 ετών την εκπαίδευση, περιόρισαν σοβαρά τις επιλογές εργασίας για τις γυναίκες και πρόσφατα αφαίρεσαν από τα πανεπιστήμια τα βιβλία που γράφτηκαν από γυναίκες.



Για τη Fahima, το διαδίκτυο ήταν η μοναδική διέξοδος προς τον έξω κόσμο.



«Πρόσφατα γράφτηκα σε ένα διαδικτυακό πανεπιστήμιο και ήλπιζα να ολοκληρώσω τις σπουδές μου και να βρω μια διαδικτυακή δουλειά», λέει.



Την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, αυτή η διέξοδος χάθηκε βίαια όταν οι Ταλιμπάν επέβαλαν διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο σε εθνικό επίπεδο, η οποία πρόκειται να διαρκέσει επ' αόριστον.



«Η τελευταία μας ελπίδα ήταν η διαδικτυακή μάθηση. Τώρα, ακόμα και αυτό το όνειρο έχει καταστραφεί», λέει η Fahima.



Το πραγματικό της όνομα έχει αλλάξει για να προστατευτεί η ταυτότητά της, όπως και τα ονόματα όλων όσοι δέχθηκαν να μιλήσουν στο BBC.

«Καθόμαστε σπίτι και δεν κάνουμε τίποτα»

Τις τελευταίες εβδομάδες, η κυβέρνηση των Ταλιμπάν άρχισε να διακόπτει τις συνδέσεις στο διαδίκτυο με οπτικές ίνες σε αρκετές επαρχίες, λέγοντας ότι αυτό ήταν μέρος μιας προσπάθειας αποτροπής της ανηθικότητας.



Πολλοί φοβήθηκαν ότι αυτό μπορεί να ήταν το πρώτο βήμα προς ένα πλήρες κλείσιμο του διαδικτύου.



Και την Τρίτη (30/09), οι χειρότεροι φόβοι τους επαληθεύτηκαν. Η χώρα βιώνει αυτή τη στιγμή ένα «πλήρες μπλακ άουτ στο διαδίκτυο», σύμφωνα με την Netblocks, την εποπτική αρχή του διαδικτύου -μια κίνηση που έχει παραλύσει τις βασικές υπηρεσίες της χώρας.



Διεθνή πρακτορεία ειδήσεων αναφέρουν ότι έχουν χάσει την επαφή με γραφεία στην πρωτεύουσα Καμπούλ. Το wifi και η δορυφορική τηλεόραση έχουν επίσης διακοπεί σε όλο το Αφγανιστάν. Οι πτήσεις από το αεροδρόμιο της Καμπούλ έχουν διακοπεί, σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης.



«Πριν από αυτό, σπούδαζα μαιευτική, αλλά δυστυχώς αυτό το πρόγραμμα απαγορεύτηκε για τις γυναίκες... η μόνη ελπίδα που μας είχε απομείνει ήταν το διαδίκτυο και η διαδικτυακή μάθηση», λέει η Shakiba, η οποία ζει στη βόρεια επαρχία Ταχκάρ.



«Θέλουμε να σπουδάσουμε. Θέλουμε να μορφωθούμε. Θέλουμε να μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους στο μέλλον μας. Όταν άκουσα ότι το διαδίκτυο είχε κοπεί, ο κόσμος μου φάνηκε σκοτεινός».



Παρόμοια είναι και η ιστορία της Fahima, η οποία λέει ότι τώρα αισθάνεται «αβοήθητη».



«Οι δύο αδερφές μου και εγώ σπουδάζαμε διαδικτυακά. Συνήθιζα να ενημερώνομαι για τα νέα και την τεχνολογία μέσω του διαδικτύου, αλλά τώρα δεν μπορούμε να παρακολουθούμε ή να μαθαίνουμε νέες δεξιότητες», είπε η φοιτήτρια, η οποία ζει σε μια ανατολική επαρχία του Αφγανιστάν.



«Ονειρευόμασταν να ολοκληρώσουμε τις σπουδές μας και να βοηθήσουμε οικονομικά τον πατέρα μας, αλλά τώρα... καθόμαστε όλοι σπίτι και δεν κάνουμε τίποτα».

Οι απαγορεύσεις των Ταλιμπάν

Από την κατάληψη της εξουσίας το 2021, οι Ταλιμπάν έχουν επιβάλει πολυάριθμους περιορισμούς σύμφωνα με την ερμηνεία τους για τον ισλαμικό νόμο της Σαρία.



Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αφαίρεσαν βιβλία γραμμένα από γυναίκες από το πανεπιστημιακό σύστημα διδασκαλίας της χώρας, στο πλαίσιο μιας νέας απαγόρευσης που έχει επίσης θέσει εκτός νόμου τη διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της σεξουαλικής παρενόχλησης.



Περίπου 140 βιβλία γυναικών -συμπεριλαμβανομένων τίτλων όπως το «Ασφάλεια στο Χημικό Εργαστήριο»- κρίθηκαν «ανησυχητικά» λόγω «πολιτικών κατά της Σαρία και των Ταλιμπάν», δήλωσαν οι Ταλιμπάν.



Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν έχει δηλώσει ότι σέβεται τα δικαιώματα των γυναικών σύμφωνα με την ερμηνεία που δίνουν στην αφγανική κουλτούρα και τον ισλαμικό νόμο.