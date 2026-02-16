Αγαπηδάκη: «Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ άφησε ανεξίτηλη σφραγίδα στην επιστήμη, τη γνώση, την ψυχή μας»

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ υπήρξε «μια γυναίκα που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Επιστήμη, τη Γνώση, αλλά κυρίως στην ψυχή μας», τονίζει η Ειρήνη Αγαπηδάκη για την απώλεια της μεγάλης ακαδημαϊκού.

Συνεχίζοντας τη δήλωσή της, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας υπογραμμίζει: «Αφήνει τεράστια παρακαταθήκη για την οποία θα μιλήσουν άλλοι, ειδικοί, συνάδελφοι και ομότεχνοι της. Κρατώ μέσα μου τη γυναίκα με το γενναίο ανάστημα, την τολμηρή πορεία, τη διεισδυτική ματιά και την καθαρή σκέψη. Το είχε πει η ίδια άλλωστε "Το να σκέφτεσαι είναι ο πιο δύσκολος τρόπος να ζεις". Αλησμόνητη και σπουδαία, σπουδαία και αλησμόνητη».