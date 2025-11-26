Αγγελάκης: Τα «Porsche» κοτόπουλα που «τρέχουν» με χορηγό τα μοσχάρια

Υπάρχει κοτόπουλο Porsche; Στο μυαλό του Θάνου Αγγελάκη, όταν πριν από 20 και πλέον χρόνια αναλάμβανε τα ηνία του οικογενειακού πτηνοτροφείου από την Εύβοια, και υπήρχε και σε ένα βαθμό υλοποιήθηκε. Καθώς άλλοι παραδοσιακοί παίκτες έμεναν «από λάστιχο», όπως η Βοκτάς, η Αγγελάκης όχι μόνο εδραιώθηκε αλλά έχει καταφέρει να περάσει στην συνείδηση του καταναλωτή ως ένα από τα πλέον ποιοτικά κοτόπουλα της αγοράς.

Το όραμα του κοτόπουλου Porsche που κάποτε είχε ο Θάνος Αγγελάκης, πέρα από την ποιότητα, αποτυπώνεται και με τους ρυθμούς ανάπτυξης με τους οποίους «τρέχουν» τα προϊόντα της εταιρείας στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Όταν στο εννιάμηνο του 2025 η αγορά κοτόπουλου στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 6,4%, η Αγγελάκης, στο ίδιο διάστημα, σημείωσε άνοδο 61,9%, υπερβαίνοντας το σύνολο της αγοράς κατά 55,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Η χορηγία των μοσχαριών

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ομίλου Αγγελάκη η άνοδος στην αγορά του κοτόπουλου αναμένεται να ενταθεί το επόμενο διάστημα. Όπως ανέφερε χθες σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο εκδήλωσης για την παρουσίαση της νέας ταυτότητας του ομίλου, «το μοσχάρι είναι ο μεγαλύτερος χορηγός μας…» καθώς η εκτίναξη της τιμής του έχει στρέψει αρκετούς καταναλωτές στο σταθερό στην τιμή του κοτόπουλο. Σύμφωνα με τον ίδιο η κατανάλωση κοτόπουλου στην Ελλάδα αν και έχει αυξηθεί σημαντικά παραμένει χαμηλότερη από αρκετές αναπτυγμένες χώρες. Σήμερα φτάνει τα 33 κιλά περίπου (από 22 κιλά πριν από μερικά χρόνια) και την επόμενη δεκαετία εκτιμάται ότι θα φτάσει και πιθανόν να ξεπεράσει τα 40 κιλά.

Το αντίο στον Φασιανό

Και για την Αγγελάκης όμως εκτιμά ότι οι παραπάνω ρυθμοί ανάπτυξης της εταιρείας θα διατηρηθούν και πιθανόν να ανοίξει περαιτέρω η ψαλίδα από τον υπόλοιπο κλάδο χάρη στα νέα προϊόντα και την νέα εταιρική ταυτότητα, την πρώτη μετά από 19 χρόνια χωρίς το λογότυπο που είχε φιλοτεχνήσει ο Αλέκος Φασιανός.

Από τις αρχές του φθινοπώρου η Αγγελάκης προχώρησε σε δυναμικό rebranding ανανεώνοντας πλήρως την εταιρική της ταυτότητα και σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το brand. Με σύγχρονη αισθητική και κεντρικό μήνυμα "Taste Good Life", η Αγγελάκης αποτυπώνει, στην εταιρική της εικόνα, το όραμά της να προσφέρει βιώσιμη διατροφή και να φέρνει τη δική της «Γεύση μιας καλύτερης ζωής» στο τραπέζι των καταναλωτών. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ είναι ήδη διαθέσιμες οι νέες συσκευασίες και των τριών σειρών της εταιρείας: Αγγελάκης, Ελαιοπουλάκι και Mama's.

Το 2025 ο κύκλος εργασιών της Αγγελάκης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 56 εκατ. ευρώ από 38,76 εκατ. ευρώ το 2022 και το EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) στα 4 εκατ. ευρώ από 2,10 εκατ. ευρώ το 2022. Για το 2026 στόχος της διοίκησης είναι ο τζίρος της Αγγελάκης να ξεπεράσει τα 70 εκατ. ευρώ και να διπλασιαστεί το EBITDA. Ο συγκεκριμένος στόχος θα επιτευχθεί μέσα από την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας.

Η εταιρεία υλοποιεί ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα αξίας 30 εκατ. ευρώ το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2026. Παράλληλα έχουν κατατεθεί νέα επενδυτικά σχέδια ύψους 15 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2025-2028.

Τριπλασιασμός παραγωγής

Όπως εξήγησε ο Θάνος Αγγελάκης οι νέες επενδύσεις αναμένεται να τριπλασιάσουν την παραγωγική δυναμικότητα της Αγγελάκης, αναβαθμίζοντας σημαντικά την παρουσία και τη θέση της εταιρείας στον πτηνοτροφικό κλάδο και διευρύνοντας το αποτύπωμά της στην ελληνική και τη διεθνή αγορά. Στις επενδύσεις, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται νέες γραμμές τυποποίησης (τριπλασιασμός δυναμικότητας), επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων, νέα γραμμή πτηνοσφαγείου, νέα γραμμή αερόψυξης, δημιουργία μονάδας με γραμμή προψημέων (ready to cook) προϊόντων, εξαγορά νέων πτηνοτροφικών θαλάμων, τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στις στέγες για οικολογικότερες φάρμες κ.ά

Στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου, η Αγγελάκης ΑΕ προχώρησε πρόσφατα σε εξαγορά της εταιρείας με επωνυμία «Νέο Πράσινο Αγρόκτημα Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», με εγκαταστάσεις 3000 τ.μ. σε 50 στρέμματα γης, με στόχο την αύξηση της δυναμικότητάς της σε φάρμες γεννητόρων.