Αγία Παρασκευή: Κηδεύτηκε στην Πολωνία ο δολοφονημένος καθηγητής - Ξέσπασε ο αδελφός του

Σαράντα ημέρες μετά την εν ψυχρώ δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή, χθες Σάββατο 9 Μαΐου έγινε η κηδεία του 43χρονου Πσέμεκ στο στρατιωτικό νεκροταφείο του ναυτικού στην Gdinia στην Πολωνία, όπου τον αποχαιρέτησαν φίλοι και συγγενείς του.



Τραγικές φιγούρες οι γονείς και ο αδερφός του Πολωνού καθηγητή, οι οποίοι, ζήτησαν από τους παρευρισκόμενους αντί στεφάνων να συνδράμουν προκειμένου να βοηθηθεί η οικογένεια και κυρίως τα παιδιά του 43χρονου, τα οποία θα ταξιδέψουν στην γενέτειρα του πατέρα τους και θα ζήσουν εκεί.



Η οικογένεια του Πολωνού καθηγητή, έχει ήδη υποβάλλει αίτημα για να πάρει την επιμέλεια των δυο 11χρονων δίδυμων παιδιών που απέκτησε ο 43χρονος με την πρώην σύζυγό του. Τα δύο παιδάκια, παραμένουν στο Νοσοκομείο Παίδων υπό εισαγγελική παρέμβαση.



Ο αδερφός του θύματος, ανέφερε ότι ο ίδιος και η οικογένειά του, είναι καλά προετοιμασμένοι για να υποδεχτούν τα παιδιά του Πσέμεκ στην Gdinia, και να τους παρέχουν ό,τι χρειάζονται προκειμένου να ζήσουν μακριά από τη φρίκη γύρω από τη δολοφονία του πατέρα τους.

«Δεν με ενδιαφέρει τι θέλει η Κ.. Θα πρέπει να περάσει όλη της τη ζωή στην φυλακή. Πρόκειται για ένα φρικτό έγκλημα εναντίον της μητέρας μου, εμού και κυρίως εναντίον των παιδιών. Για εμένα η ευημερία των παιδιών είναι το πιο σημαντικό. Θέλω να τους προσφέρων σταθερότητα και ηρεμία σε ένα ασφαλές περιβάλλον, μακριά από τον τόπο όπου συνέβησαν όλα αυτά.



Ένα σπίτι περιμένει τα παιδιά. Το σπίτι όπου μεγαλώσαμε μαζί με τον Πσέμεκ. Η μητέρα μας μάς μεγάλωσε να είμαστε καλοί άνθρωποι και γεμάτοι αγάπη. Θέλω να τους μεταδώσω τις ίδιες αξίες. Θέλω να νιώσουν ξανά αγαπημένα, να βρουν γαλήνη και σταθερότητα», είπε ο αδερφός του Πολωνού καθηγητή μιλώντας στον Alpha.



Ωστόσο, και η μητέρα των παιδιών που παραμένει προφυλακιστέα, έχει υποβάλλει αίτημα αποφυλάκισης και διεκδικεί επίσης την επιμέλεια των παιδιών της. Η ίδια έχει καθημερινή επικοινωνία με τα παιδιά της, ενώ μέχρι την εκδίκαση του αιτήματός της έχει ζητήσει να ανατεθεί η επιμέλεια των 11χρονων στη μητέρα της.



Η πλευρά του Πολωνού καθηγητή, όμως το αρνείται.