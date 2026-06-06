Πατέρας σε αμόκ στην Άγκυρα: Κρέμασε την 3χρονη κόρη του από το παράθυρο κρατώντας μαχαίρι

Αναστάτωση και τρόμο προκάλεσε στην Άγκυρα ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο και κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Ετιμεσγκούτ, όταν ένας άνδρας, έπειτα από έντονο καυγά με τη σύζυγό του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, άρπαξε την 3χρονη κόρη τους και την κρέμασε από το παράθυρο του διαμερίσματός τους.

Απειλούσε τη σύζυγό του με τη ζωή του παιδιού

Μάρτυρες αναφέρουν ότι ο άνδρας απειλούσε τη σύζυγό του χρησιμοποιώντας ως μέσο πίεσης τη ζωή του παιδιού τους, ενώ οι περαστικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό προσπαθούσαν απεγνωσμένα να τον μεταπείσουν.

Οι εικόνες γίνονται ακόμη πιο σοκαριστικές όταν ο δράστης εμφανίζεται να κραδαίνει μαχαίρι, φωνάζοντας προς τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί κάτω από το κτίριο.

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Ankara Special:

Loving Turkish father shows peak family values by holding his 3-year-old daughter at knifepoint, dangling her like a hostage special offer.



Another beautiful day in the closest to hell mental institution called 🦃👇 pic.twitter.com/ffy2l278s3 — Garbage Turkey 🦃 (@Anatguru) June 6, 2026

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ειδικοί διαπραγματευτές, οι οποίοι επιχείρησαν επί ώρα να πείσουν τον άνδρα να παραδοθεί και να αφήσει ελεύθερο το παιδί.

Ωστόσο, εκείνος αρνούνταν να συμμορφωθεί, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί επέμβαση ειδικής ομάδας της αστυνομίας.

Στο νοσοκομείο η 3χρονη - Συνελήφθη ο πατέρας

Οι αστυνομικοί εισέβαλαν στο διαμέρισμα, ακινητοποίησαν τον δράστη και απελευθέρωσαν την 3χρονη, η οποία βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και έκλαιγε ασταμάτητα.

Το παιδί μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έφερε τραύματα.

Ο άνδρας συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.