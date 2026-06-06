Σύλληψη 80χρονης στο Ηράκλειο - Απείλησε με μαχαίρι τον πρώην σύζυγό της

Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ανάμεσα σε ζευγάρι ηλικιωμένων καταγράφηκε το βράδυ της Παρασκευής 5 Ιουνίου στην περιοχή της Φοινικιάς, στο Ηράκλειο της Κρήτης.



Αναλυτικά, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε μία 80χρονη γυναίκα, μετά από καταγγελία του πρώην συζύγου της, ότι η ηλικιωμένη τον απείλησε με μαχαίρι.



Από το συμβάν δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα neakriti.gr, ωστόσο η γυναίκα συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.



Πάντως, όπως μεταδίδει το ίδιο μέσο ενημέρωσης, ο 82χρονος δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη της πρώην συζύγου του.