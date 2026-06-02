ΕΛΑΣ: Δεν είπε τίποτα για περιστατικά βίας ή απειλές η 39χρονη όταν πήγαν αστυνομικοί στο σπίτι της

Σχετικά με την υπόθεση της ανθρωποκτονίας της 39χρονης γυναίκας στην Καλαμάτα, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εκδόθηκε ανακοίνωση το βράδυ της Τρίτης (2/6) στην οποία διευκρινίζεται ότι αστυνομικοί, κατά το περιστατικό του Νοεμβρίου 2025, δεν υπήρξε καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία ούτε αναφορά περί ξυλοδαρμού ή κακοποίησης της γυναίκας. Η ενημέρωση που είχε περιέλθει στην Αστυνομία αφορούσε αποκλειστικά ανησυχία τρίτων προσώπων, καθώς δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητά της και δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις τους.

Τότε, άνδρες της ΕΛΑΣ είχαν μεταβεί στην οικία της άτυχης γυναίκας, όπου και την εντόπισαν καλά στην υγεία της. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά την επικοινωνία που είχαν μαζί της, η 39χρονη δεν προχώρησε σε καμία αναφορά για περιστατικό βίας ή απειλής, ενώ δεν προέκυψαν στοιχεία ή ενδείξεις που να παραπέμπουν σε κατάσταση κινδύνου. Σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Αστυνομία, με βάση τα δεδομένα που είχαν τότε στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί, δεν συντρέχαν λόγοι που να στοιχειοθετούν περαιτέρω αστυνομική παρέμβαση ή λήψη πρόσθετων μέτρων.

Από την Αστυνομία τονίζεται πως η συγκεκριμένη υπόθεση «διερευνάται από την πρώτη στιγμή με τη δέουσα σοβαρότητα και κάθε στοιχείο που αφορά το ιστορικό της εξετάζεται στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας». Επισημαίνεται ωστόσο ότι οι ισχυρισμοί περί προηγούμενων καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του θύματος δεν επιβεβαιώνονται από τα στοιχεία που τηρούνται στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες.

«Αυτονόητο είναι ότι κάθε στοιχείο ή πληροφορία που συμβάλλει στη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών αξιολογείται από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες, ενώ συνεχίζεται η συλλογή καταθέσεων και λοιπών αποδεικτικών στοιχείων, προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρέστερη δυνατή διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης», διευκρινίζεται στην ίδια ανακοίνωση, ενώ η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζει πως «αντιμετωπίζει κάθε αναφορά που σχετίζεται με ενδοοικογενειακή βία ως εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση και ενεργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με σκοπό την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής».