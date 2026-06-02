Καλαμάτα: Με 45 μαχαιριές δολοφονήθηκε η 39χρονη μητέρα - Σοκάρει το ιατροδικαστικό πόρισμα

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της ιατροδικαστικής εξέτασης σχετικά με τον θάνατο της 39χρονης γυναίκας από την Καλαμάτα η οποία δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της από τον 41χρονο σύζυγό της.

Σύμφωνα με την έκθεση, η γυναίκα δέχθηκε 45 μαχαιριές ενώ από τα ευρήματα προκύπτει ότι έφερε πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια. Δυο από τα χτυπήματα εντοπίστηκαν στο στήθος τα οποία φέρεται να ήταν και τα θανατηφόρα ενώ υπήρχε και ένα στην πλάτη. Ταυτόχρονα, η 39χρονη είχε αρκετά τραύματα στον λαιμό και το σαγόνι.

Όπως αναφέρει το πόρισμα, ο 41χρονος φαίνεται πως τη κατάφερε συνεχόμενες και γρήγορες μαχαιριές με τα τραύματά της να χαρακτηρίζονται βίαια ενώ η ίδια κείτονταν στο πάτωμα.

Παράλληλα, όπως ανέφεραν οι αστυνομικοί, η σορός της εντοπίστηκε σε εμβρυακή στάση στο κρεβάτι του ζευγαριού. Ωστόσο, ταυτόχρονα σημειώνεται πως η γυναίκα έφερε και πολλά χτυπήματα τα οποία όμως δεν προέρχονται από το αιχμηρό αντικείμενο με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Σε τοξικολογικές εξετάσεις υποβάλλονται τα δύο παιδιά

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχαν λάβει κάποια ουσία που θα μπορούσε να δικαιολογήσει το γεγονός ότι παρέμειναν σε βαθύ ύπνο μέχρι τις πρωινές ώρες. Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ενώ εξακολουθούσαν να κοιμούνται.

Η γυναικοκτονία σημειώθηκε στο διαμέρισμα όπου διέμενε η οικογένεια, στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο της Καλαμάτας. Ο 41χρονος φέρεται να επιτέθηκε στη σύζυγό του με πολλαπλές μαχαιριές, ενώ λίγα μέτρα μακριά τα δύο παιδιά τους κοιμόντουσαν ανυποψίαστα.

Στις 01:47 τα ξημερώματα, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε τρεις κλήσεις από γείτονες που ανέφεραν φωνές και αναστάτωση. Περιπολικά έφτασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά, ωστόσο όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα, η τραγωδία είχε ήδη ολοκληρωθεί.

Η 39χρονη βρέθηκε νεκρή, φέροντας πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο σε διάφορα σημεία του σώματός της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος επιχείρησε αρχικά να παρουσιάσει μια διαφορετική εκδοχή των γεγονότων προκειμένου να αποπροσανατολίσει τις έρευνες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να τοποθέτησε το μαχαίρι στα χέρια της γυναίκας, επιχειρώντας να στηρίξει τον ισχυρισμό ότι εκείνη τον απείλησε πρώτη. Ωστόσο, τα ευρήματα των αστυνομικών, τα ίχνη αίματος και οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του οδήγησαν γρήγορα στην ανατροπή του σεναρίου αυτού.

Ύστερα από πολύωρη εξέταση από τους αστυνομικούς, ο 41χρονος φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του, επιμένοντας ωστόσο ότι προηγήθηκε επίθεση σε βάρος του.

«Κάποια στιγμή άνοιξα τα μάτια μου και τη βρήκα από πάνω μου να με απειλεί με το μαχαίρι. Της το πήρα και τη σκότωσα», υποστήριξε ο 41χρονος.

Τα βίντεο στο TikTok και οι εντάσεις στη σχέση

Η 39χρονη, σύμφωνα με το Mega, εργαζόταν κατά διαστήματα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιοχής. Αγαπούσε ιδιαίτερα τον χορό και διατηρούσε έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας συχνά βίντεο και στιγμές από την καθημερινότητά της στο TikTok.

Άτομα από το συγγενικό και κοινωνικό της περιβάλλον περιγράφουν μια σχέση που το τελευταίο διάστημα χαρακτηριζόταν από εντάσεις και συχνούς καβγάδες. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι είχαν υπάρξει και στο παρελθόν περιστατικά βίας, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι σε πρόσφατο επεισόδιο ο σύζυγός της την είχε χτυπήσει με ζώνη. Παρ’ όλα αυτά, κανείς δεν περίμενε ότι η κατάσταση θα κατέληγε σε μια τόσο φρικτή δολοφονία.