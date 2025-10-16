Άγνωστος Στρατιώτης: Η τροπολογία «καθαρίζει» τον χώρο αλλά όχι (ακόμα) τα ονόματα

Μπαρουτοκαπνισμένα πολιτικά στελέχη συνηθίζουν να λένε πως στην πολιτική φρόνιμο είναι να επιλέγεις τις μάχες, που θες να δώσεις, όπως και το timing αυτών.

Κάπως έτσι πρέπει να σκέφτηκαν και στο Μέγαρο Μαξίμου σχετικά με το σβήσιμο των ονομάτων των 57 αδικοχαμένων θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών από τον περιβάλλοντα χώρο του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Κατά τον χθεσινό πρωινό καφέ διευκρινίστηκε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να προχωρήσει στο σβήσιμο των ονομάτων των θυμάτων της τραγωδίας, ώστε να μην «ηρωοποιήσει όλους όσοι αναζητούν λαβή για την πρόκληση τεχνητής έντασης στην κοινωνία για ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα», όπως το θέτει υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος.

Κυβερνητικά στελέχη διαμηνύουν ότι από τη στιγμή, που θα ψηφιστεί η υπό διαμόρφωση σχετική τροπολογία δεν θα επιτραπεί κανενός είδους εκδήλωση διαμαρτυρίας. Τη διευκρίνιση από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου επικοινώνησε χθες το πρωί μέσω του ANT1 o κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, που τόνισε ότι «εμείς δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε μια «επιθετική» κίνηση».

Πάντως στην κυβέρνηση δεν είχαν εξ' αρχής την πρόθεση να προχωρήσουν σε μία τέτοια κίνηση στο αμέσως προσεχές διάστημα και όσο το θέμα συντηρείται στη…βιτρίνα της επικαιρότητας, προκειμένου να μην ανοίξει ένας νέος κύκλος αχρείαστης εν πολλοίς έντασης.

Έτερη γραμμή κυβερνητικής πληροφόρησης προϊδεάζει, πάντως, ότι σε ένα μεταγενέστερο και ουδέτερο χρόνο και κατόπιν συνεννόησης με τους συγγενείς των θυμάτων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα μνημείο, που θα κρατήσει άσβεστη τη μνήμη των 57 θυμάτων θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να επανέλθει η προοπτική να σβηστούν τα ονόματα από τον περιβάλλοντα χώρο του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Αυτό, πάντως, που αναμένεται να γίνει άμεσα και συγκεκριμένα μετά τη ψήφιση της τροπολογίας – αναμένεται να κατατεθεί την ερχόμενη Δευτέρα και να ψηφιστεί την επομένη ημέρα – είναι να απομακρυνθούν τα κεράκια και οι γλάστρες με τα λουλούδια από το σημείο.