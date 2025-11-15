Άγνωστος Στρατιώτης: Πρώτη καταδίκη με βάση τον νέο νόμο - Ποινή φυλάκισης σε 23 μέλη του Ρουβίκωνα

Ποινή φυλάκισης 9 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφωρο στους 23 συλληφθέντες - μέλη του Ρουβίκωνα, οι οποίοι το βράδυ της Παρασκευής (14/11) άνοιξαν πανό μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Στο πανό αναγραφόταν «Οι άγνωστοι στρατιώτες δεν φύλαγαν του λαού προδότες», προκαλώντας την παρέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων.

Πρόκειται για την πρώτη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά την ψήφιση του νέου νόμου για την προστασία του μνημείου.

Το δικαστήριο, ακολουθώντας την εισαγγελική πρόταση, έκρινε ενόχους τους κατηγορούμενους για το πλημμέλημα της παραβίασης του νέου νόμου για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, αναγνωρίζοντας παράλληλα το ελαφρυντικό των μη ταπεινών αιτίων.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Παράλληλα, το δικαστήριο, με σύμφωνη εισαγγελική πρόταση, έκρινε αθώους τους συλληφθέντες για τις κατηγορίες της βίας κατά υπαλλήλων και της άρνησης δακτυλοσκόπησης.

Από την πλευρά τους οι κατηγορούμενοι στο δικαστήριο ισχυρίστηκαν ότι προχώρησαν σε μία ολιγόλεπτη, συμβολική, διαμαρτυρία.