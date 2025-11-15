Ποινική δίωξη στα 23 μέλη του Ρουβίκωνα που ύψωσαν πανό μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη

Ποινική δίωξη για τρία πλημμελήματα ασκήθηκε στα 23 μέλη του Ρουβίκωνα που συνελήφθησαν το βράδυ της Παρασκευής (14/11) στην Πλατεία Συντάγματος.

Ειδικότερα, το απόγευμα της Παρασκευής (14/11), περίπου 20 μέλη του Ρουβίκωνα προσάχθηκαν από την αστυνομία, μετά την ενέργειά τους μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη μπροστά στη Βουλή.

Τα μέλη σήκωσαν πανό που έγραφε: «Οι άγνωστοι στρατιώτες δεν φύλαγαν του λαού προδότες», προκαλώντας την παρέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων και την προσωρινή αναστάτωση στην περιοχή.

Μετά τη σύλληψή τους τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για παραβίαση του νέου νόμου για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, βία κατά υπαλλήλων και άρνηση δακτυλοσκόπησης.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.