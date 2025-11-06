Η στιγμή που μαθητές αφήνουν λουλούδια στο αυτοσχέδιο μνημείο για τα θύματα των Τεμπών

Συγκίνησαν μαθητές, που κατά τη διάρκεια του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (6/11), οι οποίοι άφησαν λουλούδια στο μνημείο που έχει δημιουργηθεί για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, χαρίζοντας όμορφες εικόνες.

Όπως φαίνεται από τα χαρακτηριστικά πλάνα, αγόρια και κορίτσια με λουλούδια στα χέρια κατευθύνθηκαν προς τον χώρο μέσα σε ένα αποθεωτικό κλίμα με τους υπόλοιπους διαδηλωτές να τους χειροκροτούν.

Σημειώνεται, πως μετά την τροπολογία που πέρασε από τη Βουλή για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη πριν λίγες μέρες, αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει, κατά της διάρκεια της πορείας, την πρόσβαση στον χώρο, ωστόσο η κίνηση των μαθητών έσπασε στιγμιαία τον κλοιό, επιτρέποντάς τους να απετίσουν τιμή στα θύματα της τραγωδίας.