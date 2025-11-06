«Πτυχία με αξία»: Σε εξέλιξη πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο Κέντρο - Έκλεισε η Πανεπιστημίου

Ξεκίνησε από τα Προπύλαια με κατεύθυνση τη Βουλή, το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Πέμπτη (6/11) στο οποίο καλούν επιτροπές μαθητών, φοιτητικοί σύλλογοι καθώς και ομοσπονδίες καθηγητών όπως η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ.

Το αρχικό κάλεσμα ήταν προγραμματισμένο για τις 12:00, με την πορεία να ξεκινά λίγα λεπτά πιο μετά και η συμμετοχή φαίνεται να είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Μάλιστα, αρκετοί αστυνομικοί ακολουθούν την πορεία με ισχυρές δυνάμεις να κινούνται παράλληλα στο πεζοδρόμιο.

Σημειώνεται, μάλιστα, πως λόγω της κινητοποίησης των συλλογικοτήτων η Πανεπιστημίου έχει κλείσει, ενώ αναμένονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στους δρόμους πέριξ της Βουλής, καθώς από εκεί θα περάσει η πορεία.

Ξεκίνησε η πορεία μαθητών και φοιτητών προς το Σύνταγμα pic.twitter.com/PJrdZ8lcFR — Flash.gr (@flashgrofficial) November 6, 2025

«Τώρα ακούγεται η δική μας φωνή»

Όπως αναφέρεται σε σχετικές ανακοινώσεις, οι ομοσπονδίες ζητούν, μεταξύ άλλων, να καλυφθούν τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία, να γίνουν διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των αναγκών της εκπαίδευσης, να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς, καθώς επίσης και καλύτερο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών δράσεων, ούτως ώστε να μην είναι εις βάρος του ωρολόγιου και αναλυτικού προγράμματος.

«Βγαίνουμε στους δρόμους γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ένα σύγχρονο μάθημα μέσα σε τάξεις με δεκάδες κενά και ελλείψεις. Διδάσκουμε σε σχολεία ακατάλληλα και παραμελημένα, βλέπουμε τους μαθητές μας να εξουθενώνονται στο φροντιστήριο και να ζουν μέσα στην ανασφάλεια. Πολλά παιδιά δεν έχουν καν λεωφορείο για να φτάσουν στο σχολείο, ενώ οι υποσχέσεις για "μεταρρυθμίσεις" αποδεικνύονται πολιτικές που φέρνουν περισσότερη φτώχεια και ανισότητα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΟΛΜΕ.

«Στις 6 Νοεμβρίου ακούγεται η δική μας φωνή, η φωνή των εκπαιδευτικών που ζούμε καθημερινά μέσα στην τάξη τις ανισότητες και τους φραγμούς στη μόρφωση! Ακούγεται δυνατά και καθαρά η φωνή των εκπαιδευτικών που κρατάμε μόνοι μας όρθια τα σχολεία της χώρας», τονίζεται από τη ΔΟΕ.