Στους δρόμους βγήκαν οι φοιτητές την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, διαμαρτυρόμενοι για τις διαγραφές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν από τον Δεκέμβριο. Παράλληλα, οι φοιτητές αντιδρούν και στην ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φοιτητές από τους συλλόγους του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ζητούν την παραίτηση του πρύτανη του εκπαιδευτικού ιδρύματος, εξαιτίας της αστυνομικής εισβολής στην κατάληψη των φοιτητών της Αρχιτεκτονικής.

Λόγω της πορείας κλειστοί είναι η Πανεπιστημίου και η Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας. Ισχυρή είναι και η παρουσία της Αστυνομίας.

Κλειστοί οι δρόμοι στο κέντρο λόγω φοιτητικής πορείας ενάντια στις διαγραφές pic.twitter.com/n7pFYCOrEK — Flash.gr (@flashgrofficial) October 16, 2025

Φωτογραφία: Γιάννης Κέμμος/ flash.gr

Φωτογραφία: Γιάννης Κέμμος/ flash.gr

Φωτογραφία: Γιάννης Κέμμος/ flash.gr