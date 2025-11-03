Έκτακτη Σύνοδος Πρυτάνεων για παράταση στη διαγραφή «αιωνίων φοιτητών» και κατάληψη Αρχιτεκτονικής

Οι Πρυτάνεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) συνεδριάζουν εκτάκτως σήμερα, στις 4 μ.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, με βασικό αντικείμενο την τύχη των χιλιάδων φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης.

Αντίστροφη Μέτρηση: Η προθεσμία που έχουν λάβει οι διοικήσεις των Πανεπιστημίων για να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες διαγραφών και να αποστείλουν τους σχετικούς καταλόγους στο Υπουργείο Παιδείας είναι η 31η Δεκεμβρίου 2025 .

Πρωτοβουλία Αθηνών: Το θέμα της παράτασης έθεσε εγγράφως ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών , ενώ το αίτημα βρίσκει πρόσφορο έδαφος και συζητείται έντονα και από άλλους Πρυτάνεις.

Οριστικοποίηση: Η Σύνοδος αναμένεται να επανέλθει με νέα έκτακτη συνεδρίαση προς το τέλος της εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης, προκειμένου να οριστικοποιήσει την πρότασή της προς το Υπουργείο Παιδείας για την αναγκαία παράταση.

«Εφαρμόσαμε τον νόμο»: Στήριξη στον Πρύτανη του ΕΜΠ

Δεύτερο, εξίσου κρίσιμο, θέμα της Συνόδου είναι η έκδοση ανακοίνωσης στήριξης προς τον Πρύτανη του ΕΜΠ, Γιάννη Χατζηγεωργίου, μετά την επέμβαση της αστυνομίας για την εκκένωση της κατάληψης στη Σχολή Αρχιτεκτόνων.

Επιστολή Πρυτάνεων: Τη στήριξη ζήτησαν με επιστολή τους προς το προεδρείο της Συνόδου οι Πρυτάνεις Πατρών (Χρ. Μπούρας) και Κρήτης (Γιώργος Κοντάκης) .

Επιστολή Πρυτάνεων: Τη στήριξη ζήτησαν με επιστολή τους προς το προεδρείο της Συνόδου οι Πρυτάνεις Πατρών (Χρ. Μπούρας) και Κρήτης (Γιώργος Κοντάκης) .

Το Μήνυμα: Ο κεντρικός άξονας της ζητούμενης ανακοίνωσης είναι σαφής και αφορά την εφαρμογή της νομιμότητας: "Η Βουλή των Ελλήνων νομοθετεί και όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε τους νόμους. Αυτό ακριβώς έκανε εκ της θέσεώς του ο Πρύτανης του ΕΜΠ."

Πότε θα διαγράφονται φοιτητές

Για την καλύτερη κατανόηση του πλαισίου των διαγραφών, υπενθυμίζονται οι βασικές πρόνοιες του νόμου 4957/2022 και οι οδηγίες που έχουν σταλεί στα Πανεπιστήμια:

Όσοι φοιτητές υπερβούν την ανώτατη διάρκεια και δεν ασκήσουν κανένα από τα δικαιώματα παράτασης, διαγράφονται αυτοδικαίως δύο μήνες μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου.