Αγωνία για 30χρονο στην Αυστραλία μετά από επίθεση λευκού καρχαρία 5 μέτρων

Σοκ έχει προκαλέσει στην Αυστραλία η νέα επίθεση που δέχτηκε ένας τριαντάχρονος άνδρας από λευκό καρχαρία πέντε μέτρων σε παραλία της Δυτικής Αυστραλίας με τις αρχές να σφραγίζουν τον χώρο στους επισκέπτες.

Όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών στο AFP, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 τοπική ώρα στην ακτή της νήσου Ρότνεστ η οποία βρίσκεται ανοιχτά της πόλης του Περθ.

#Breaking: A man in his thirties has been attacked by a shark off Rottnest Island, on Perth's coast.https://t.co/YDQ5EDBO43 — ABC News (@abcnews) May 16, 2026

Εκπρόσωπος της τοπικής πτέρυγας της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών St. John Ambulance διευκρίνισε στους δημοσιογράφους ότι «Το ελικόπτερο των υπηρεσιών διάσωσης βρίσκεται εκεί, στο πλευρό της αστυνομίας και των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών της νήσου, πρόσθεσε.

Προβληματισμός για τις συνεχείς επιθέσεις

Σύμφωνα με βάση δεδομένων που καταγράφει περιστατικά αλληλεπίδρασης καρχαριών με ανθρώπους, έχουν σημειωθεί σχεδόν 1.300 επιθέσεις καρχαριών στην Αυστραλία από το 1791, εκ των οποίων περισσότερες από 260 ήταν θανατηφόρες.

Το πιο πρόσφατο θύμα ήταν ένα 12χρονο αγόρι, το οποίο έχασε τη ζωή του ύστερα από επίθεση καρχαρία στο λιμάνι του Σίδνεϊ τον Ιανουάριο. Η συγκεκριμένη επίθεση ήταν μία από τις τέσσερις που καταγράφηκαν μέσα σε διάστημα δύο ημερών, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στο κλείσιμο δεκάδων παραλιών της πόλης. Ήταν ο τρίτος πρόσφατος θάνατος από επίθεση καρχαρία στην περιοχή.



Αυστραλοί επιστήμονες εκτιμούν ότι η αυξανόμενη κίνηση στα νερά, σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας των ωκεανών, επηρεάζουν τα μεταναστευτικά πρότυπα των καρχαριών, κάτι που ενδέχεται να συμβάλλει στην αύξηση των επιθέσεων.

Το νησί Ρότνεστ αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Δυτικής Αυστραλίας.