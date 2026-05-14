Καρχαρίας «βολτάρει» στα ρηχά παραλίας στη Βοιωτία «κόβοντας την ανάσα» στους επισκέπτες - Βίντεο

Μπροστά σε ένα ασυνήθιστο και ελαφρώς ανησυχητικό θέαμα βρέθηκαν κάτοικοι και επισκέπτες στην παραλία στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας, όταν είδαν έναν καρχαρία να κάνει «βόλτα» στα πιο ρηχά νερά της παραλίας, σχεδόν εκεί που φτάνει το κύμα.

Η παράξενη αυτή «επίσκεψη» καταγράφηκε σε βίντεο και φωτογραφίες, ενώ οι παρευρισκόμενοι ακούγονται να εκφράζουν την έκπληξή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα, πρόκειται για έναν νεαρό γαλάζιο καρχαρία, γνωστό και ως «γλαύκο» (Prionace glauca). Πρόκειται για συνηθισμένο είδος καρχαρία στη Μεσόγειο, αν και η εμφάνισή του σε τόσο ρηχά νερά θεωρείται σπάνια.

Το συγκεκριμένο είδος καρχαρία θεωρείται γενικά ακίνδυνο για τον άνθρωπο, εκτός αν προκληθεί.

Στο ίδιο μέρος η τελευταία θανατηφόρα επίθεση καρχαρία στην Ελλάδα

Αξιοσημείωτο είναι ότι η τελευταία θανατηφόρα επίθεση καρχαρία που καταγράφηκε στην Ελλάδα, ήταν στα Άσπρα Σπίτια το 1983.

Το περιστατικό είχε συμβεί στις 30 Δεκεμβρίου εκείνου του έτους και θύμα ήταν ο 36χρονος Ιωάννης Χρυσάφης, έμπειρος ερασιτέχνης δύτης και ψαροντουφεκάς.

Ο 36χρονος βρισκόταν για ψάρεμα στην περιοχή Μακρανικόλα, κοντά στα Άσπρα Σπίτια και την Αντίκυρα. Κατά τη διάρκεια της κατάδυσης, δέχτηκε επίθεση από τον καρχαρία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων του που ήταν μαζί, το θύμα ήταν περίπου στα 25 μέτρα βάθος και είχε κρεμασμένα από τη μέση του 6-7 μεγάλα ψάρια, το αίμα των οποίων πιθανότατα προσέλκυσε τον καρχαρία που του επιτέθηκε.

Αν και υπήρξαν διαφορετικές αναφορές, οι περισσότεροι ερευνητές συγκλίνουν στο ότι επρόκειτο για Μεγάλο Λευκό Καρχαρία (Carcharodon carcharias).

Παρ’ όλο που η ιατροδικαστική εξέταση άφησε κάποια ερωτηματικά για το αν υπήρξε πνιγμός και μετά επίθεση από τον καρχαρία, οι τότε μαρτυρίες των αυτοπτών μαρτύρων στο κακουργιοδικείο Άμφισσας περιέγραψαν μια ξεκάθαρη επίθεση εν ώρα δράσης.