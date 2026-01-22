Αγοραστή Αρβανίτη για Θανάση Τσαλταμπάση: «Χάθηκα πολύ και μπλόκαρα στην κρίση της σχέσης μας»

Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και σύζυγός του Αγοραστή Αρβανίτη μίλησαν για την κρίση στη σχέση τους και τις ισορροπίες που έπρεπε να ξαναβρούν.

«Το χάσιμο ξεκίνησε από την κρίση, τη δική μας. Εκεί χάθηκα πολύ. Μπλόκαρα. Αυτό που με οδήγησε να μπλοκάρω, η βασική αιτία δηλαδή ήταν η κρίση μας. Ήταν όμως για πολύ καλό μας όλο αυτό. Γιατί και το μεταξύ μας βοήθησε και τον εαυτό μου βοήθησε. Με πολλή δουλειά οι σχέσεις μένουν, απλώς λέω ότι ο Θανάσης, ενώ δεν είχε κάνει ψυχοθεραπεία, καταλαβαίνει πράγματα» εξομολογήθηκε η ηθοποιός στην εκπομπή «Στούντιο 4.

Στην συνέχεια εξήγησε τι ακριβώς συνέβαινε εκείνη την περίοδο και οδηγήθηκαν στην κρίση. «Ο Θανάσης νομίζω πως ήταν πολύ απορροφημένος με τη δουλειά, την οποία λατρεύει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παραμελούσε εμένα ή τη σχέση μας. Όχι, δεν είχε αυτή τη διάθεση. Απλώς τον συνέπαιρναν όλες του οι σκέψεις, όλες του οι ιδέες, όλο αυτό. Είναι πάρα πολύ έντονη η δουλειά μας, ειδικά για κάποιους ανθρώπους που δίνουν όλη την ψυχή τους. Νομίζω ότι κάτι εκεί συνέβη» είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν πίστευα ποτέ ότι θα κάνω μια τόσο μακροχρόνια σχέση. Έχω πολύ ψηλά το αίσθημα της ελευθερίας και συνέδεα ότι μια σχέση δεν είναι ελευθερία και ότι αποκλείεται να μπορέσω. Αλλά τελικά, αν αγαπάς, αγαπιέσαι και υπάρχει αλληλοσεβασμός, η ελευθερία είναι απόλυτη. Ήμουν και πιτσιρικάς» είπε ο Θανάσης Τσαλταμπάσης αναφερόμενος στην γνωριμία τους.