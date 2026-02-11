AI.com, το μυστηριώδες site που γνωρίσαμε στο Super Bowl 2026 και κόστισε 70 εκατ. δολάρια!

Το AI.com έγινε ένα από τα πιο συζητημένα θέματα που «έτρεξαν» στην αγοράς της τεχνολογίας παράλληλα με το Super Bowl 2026, όχι τόσο για το ίδιο το προϊόν, όσο για τις ελάχιστες πληροφορίες που γνωρίζουμε προς το παρόν για αυτό. Η ιστοσελίδα ανήκει στον Kris Marszalek, συνιδρυτή και CEO της Crypto.com, ο οποίος πλήρωσε μάλιστα 70 εκατομμύρια δολάρια μόνο για το domain name!



Τι είναι το AI.com

Το AI.com παρουσιάζεται ως πλατφόρμα για προσωποποιημένη βοήθεια από την τεχνητή νοημοσύνη, όπου κάθε χρήστης μπορεί να κατοχυρώσει δύο usernames: ένα για τον ίδιο και έναν για την AI που θα του «ανήκει». Για την εγγραφή αρκεί ένας λογαριασμός στη Google (πχ. Gmail), η επιλογή των δύο διαθέσιμων usernames και η επικύρωση με μια πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, η οποία όμως δεν χρεώνεται. Η πλατφόρμα αναφέρει ακόμη ότι θα επιβεβαιώνει ως «celebrities» όσους έχουν πάνω από 100.000 ακολούθους και σε αυτούς θα κάνει εξαιρέσεις ώστε ντα usernames που θα εξασφαλίσουν θα θυμίζουν τα πραγματικά τους ή τα καλλιτεχνικά τους ονόματα.



Η ιστορία του AI.com και το Super Bowl 2026

Το domain AI.com υπάρχει από το 1993, αλλά βρισκόταν για πάρα πολλά χρόνια στο περιθώριο, αλλάζοντας ιδιοκτησία και χρήση. Μέχρι πριν από μερικούς μήνες, το url του site έκανε ανακατεύθυνση στο ChatGPT της OpenAI, ενώ μετά οδηγούσε προς το xAI του Elon Musk. Λίγο πριν από το Super Bowl 2026, ο Larry Fischer (από την εταιρεία διαχείρισης domains Get Your Domains) είχε βγάλει το AI.com προς αγορά στα 100 εκατ. δολάρια, αλλά η συμφωνία τελικά κατέληξε με τον Marszalek στα 70 εκατ. δολάρια, καταγράφοντας το νέο παγκόσμιο ρεκόρ (πώλησης domain). Η πληρωμή φέρεται να έγινε ολόκληρη σε κρυπτονομίσματα, κάτι που μπορεί να σημαίνει ότι η πραγματική αξία του domain θα εξαρτηθεί από τις διάφορες μεταβολές της αγοράς.

Το πολυδάπανο διαφημιστικό στο Super Bowl 2026

Το AI.com έκανε πρεμιέρα στο Super Bowl LX με ένα διαφημιστικό spot που έστελνε τους θεατές άμεσα στη σελίδα ai.com, μεταφέροντας το μήνυμα να «κλείσουν» το επιθυμητό username τους. Η ανταπόκριση ήταν μάλιστα τόσο μεγάλη, που ο ιστότοπος «κατέρρευσε» σχεδόν αμέσως μετά την προβολή του διαφημιστικού, με πολλούς χρήστες να μην μπορούν να συνδεθούν ακόμη και μετά από ώρες. Ειδικοί εκτιμούν ότι το σύνολο της εκστρατείας -συμπεριλαμβανομένων και των 15 εκατ. δολαρίων για την προβολή της διαφήμισης- μπορεί να έχει ξεπεράσει και τα 85 εκατ. δολάρια, κάνοντας το AI.com ένα από τα πιο ακριβά projects στην ιστορία της διαφήμισης.

Your private, personal AI agent is coming soon.



Stay tuned. Learn more https://t.co/QbA5cYfrqU pic.twitter.com/sxtvCiRfEN — ai.com (@aidotcom) February 6, 2026

Κριτική, ασφάλεια και ερωτηματικά

Παρά τον συμβολικό χαρακτήρα του domain, η πλατφόρμα έχει δεχτεί ήδη και σκληρή κριτική. Χρήστες αναφέρουν ότι το site δεν είναι ακόμη τίποτα παραπάνω από ένα «προσχέδιο» με πολύ περιορισμένο περιεχόμενο και χωρίς σαφή σκοπό, χαρακτηρίζοντας την επένδυση ως το απόλυτο παράδειγμα της «φούσκας» που σχετίζεται με το ΑΙ».

Επιπλέον, οι λεπτομέρειες που αναφέρονται στη συμφωνία με τους χρήστες χαρακτηρίζεται προβληματική, καθώς δεν είναι απολύτως διαφανής στο ποιες ευθύνες αναλαμβάνει ο χρήστης αν ο AI agent του προκαλέσει ζημιά ή δικαστική διαφωνία. Το μέλλον θα έχει ενδιαφέρον και σε αυτό το θέμα…