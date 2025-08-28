«Αίας»: Η θρυλική παράσταση επιστρέφει – Πρώτη στάση: Αθήνα

Ο Αίας, ο μεγαλύτερος πολεμιστής στο στρατόπεδο των Ελλήνων, δικαιούται τα όπλα του Αχιλλέα μετά τον θάνατο του. Όταν όμως αυτά με δολοπλοκία καταλήγουν στον Οδυσσέα, τότε αποφασίζει να εκδικηθεί και να πάρει πίσω αυτά που δικαιούται. Γίνεται όμως έρμαιο της θεάς Αθηνάς και περίγελος του στρατεύματος των Αργείων. Ατιμασμένος και απεγνωσμένος, αυτοκτονεί.

Come back

Η παράσταση - φαινόμενο «Αίας» του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη (που έκανε επίσης τη σκηνική επιμέλεια και τους φωτισμούς), με τον Μιχάλη Σαράντη και τον Απόστολο Χαντζαρά, επιστρέφει δυναμικά αυτό το καλοκαίρι για μόνο δύο παραστάσεις ξεκινώντας από τον Λυκαβηττό το Σάββατο 30 Αυγούστου και στη συνέχεια ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Γης, την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου.

Μπροστά στα μάτια του κοινού

Ο Μιχάλης Σαράντης ερμηνεύει συγκλονιστικά και τους εννιά ρόλους της τραγωδίας, ενώ ο Απόστολος Χαντζαράς συνομιλεί μαζί του ζωγραφίζοντας μπροστά στα μάτια των θεατών. Η παράσταση αγαπήθηκε όσο λίγες τα τελευταία χρόνια, με διαδοχικές επιτυχίες και θερμή ανταπόκριση από κοινό και κριτικούς. Τη μετάφραση έχει κάνει ο ποιητής Νίκος A. Παναγιωτόπουλος, ενώ τη διασκευή και την προσαρμογή του κειμένου ο Γιώργος Νανούρης και ο Μιχάλης Σαράντης.