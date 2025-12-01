Airbus: Λήξη συναγερμού για τα A320 - Με αστραπιαίες κινήσεις αντικαταστάθηκε το ευάλωτο λογισμικό

Λιγότερα από 100 Airbus A320 παραμένουν καθηλωμένα εξαιτίας ευάλωτου στην ηλιακή ακτινοβολία λογισμικού από τα 6.000 αεροσκάφη τα οποία αφορούσε η σχετική εντολή, ανακοίνωσε η κατασκευάστρια εταιρεία.

Η αναγκαία επέμβαση έγινε στη «συντριπτική πλειονότητα» αυτών των αεροσκαφών από τη γνωστοποίηση του προβλήματος την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, διευκρινίζει σε ανακοίνωσή της η Airbus εξηγώντας ότι συνεργάζεται με τις αεροπορικές εταιρείες για την τροποποίηση των λογισμικών των υπολοίπων 100 αεροσκαφών για να διασφαλισθεί ότι μπορούν να επανέλθουν στις πτήσεις.

Ο ευρωπαϊκός κολοσσός της αεροναυπηγικής ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής (28/11) την ανάκληση 6.000 Airbus A320 για την επείγουσα αντικατάσταση λογισμικού πλοήγησης που αποδείχθηκε ευάλωτο υπό ορισμένες και σπάνιες συνθήκες στην ηλιακή ακτινοβολία, έπειτα από περιστατικό που συνέβη στα τέλη Οκτωβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Πτήση της αμερικανικής εταιρείας JetBlue που είχε απογειωθεί από την Κανκούν του Μεξικού και κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο Νιούαρκ της Νέας Υόρκης αναγκάσθηκε να εκτελέσει επείγουσα προσγείωση στην Τάμπα της Φλόριντα αφού το αεροσκάφος έλαβε αιφνιδιαστικά καθοδική πορεία.



Η Airbus ζήτησε την Παρασκευή (28/11) επειγόντως από τους πελάτες της «να σταματήσουν αμέσως τις πτήσεις» 6.000 αεροσκαφών και προχώρησε στην αστραπιαία αντικατάσταση του λογισμικού σε χιλιάδες αεροσκάφη κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, διαψεύδοντας τις ανησυχίες για μεγάλης κλίμακας διατάραξη των αερομεταφορών παγκοσμίως για διάστημα εβδομάδων.



Η EasyJet, η αεροπορική εταιρεία με τον μεγαλύτερο στόλο A320, ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 ότι κατόρθωσε να αντικαταστήσει το λογισμικό σε όλα τα αεροσκάφη της «χωρίς να διαταράξει το πρόγραμμα των πτήσεων» κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.



Το Airbus A320 είναι το επιβατηγό αεροσκάφος με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στον κόσμο. Η εκμετάλλευσή του ξεκίνησε το 1988 και, μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, 12.257 τέτοια αεροσκάφη είχαν πωληθεί σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σήμερα Δευτέρα (01/12), η Airbus επανέλαβε ότι ζητά συγγνώμη για τις δυσχέρειες και τις καθυστερήσεις που προκάλεσε στους επιβάτες και τις αεροπορικές εταιρείες η κατάσταση, ευχαριστώντας τους για την κατανόησή τους για μία «απόφαση που δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ