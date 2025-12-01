Reuters: Νέα προβλήματα σε δεκάδες αεροσκάφη A320 της Airbus - Εντοπίστηκε δυσλειτουργία στα πάνελ

Νέες βιομηχανικές βλάβες που επηρεάζουν τα πάνελ της ατράκτου εντόπισαν σε δεκάδες αεροσκάφη A320 τεχνικοί της Airbus σύμφωνα με πηγές που μίλησαν αποκλειστικά στο διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Όπως αποκαλύφθηκε στο αποκλειστικό ρεπορτάζ, το πιθανό ελάττωμα καθυστερεί ορισμένες παραδόσεις, αλλά δεν υπάρχουν άμεσες ενδείξεις ότι έχει φτάσει σε αεροσκάφη που βρίσκονται σε υπηρεσία.

Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό για τους τεχνικούς να εντοπίσουν την πηγή του προβλήματος ή τι μπορεί να είναι αυτό που το προκαλεί. Ωστόσο εντοπίστηκε καθώς η Airbus εντείνει τις προσπάθειές της για την επίτευξη απαιτητικών στόχων παράδοσης για το έτος και έχει επίσης αποσπαστεί η προσοχή της από την ανάκληση αεροσκαφών το περασμένο Σαββατοκύριακο λόγω σφάλματος λογισμικού.

Ένα άτομο με άμεση γνώση του θέματος δήλωσε στο διεθνές πρακτορείο ότι ορισμένες παραδόσεις έχουν ήδη επηρεαστεί, αλλά δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση για το πόσες ούτε για το ακριβές χρονικό διάστημα.

Πηγές του κλάδου ανέφεραν ότι η κατασκευάστρια αεροσκαφών παρέδωσε 72 αεροσκάφη τον Νοέμβριο, λιγότερα από ό,τι ανέμεναν προηγουμένως πολλοί αναλυτές, ανεβάζοντας το σύνολο του στόλου μέχρι στιγμής σε 657 αεροσκάφη.

Όπως σημειώνουν οι ειδικοί, η εταιρεία στοχεύει να παραδώσει «περίπου 820» αεροσκάφη έως το τέλους του έτους, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να φτάσει σε ρεκόρ απόδοσης άνω των 160 αεροσκαφών τον Δεκέμβριο.

Πτήση της αμερικανικής εταιρείας JetBlue που είχε απογειωθεί από το Κανκούν του Μεξικού και κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο Νιούαρκ της Νέας Υόρκης αναγκάσθηκε να εκτελέσει επείγουσα προσγείωση στην Τάμπα της Φλόριντα αφού το αεροσκάφος έλαβε αιφνιδιαστικά καθοδική πορεία.



Η Airbus ζήτησε την Παρασκευή (28/11) επειγόντως από τους πελάτες της «να σταματήσουν αμέσως τις πτήσεις» 6.000 αεροσκαφών και προχώρησε στην αστραπιαία αντικατάσταση του λογισμικού σε χιλιάδες αεροσκάφη κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, διαψεύδοντας τις ανησυχίες για μεγάλης κλίμακας διατάραξη των αερομεταφορών παγκοσμίως για διάστημα εβδομάδων.