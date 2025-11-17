Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση του 31χρονου στη Ναύπακτο - Βρέθηκε στον Πύργο Ηλείας

Αίσιο τέλος είχε η αναζήτηση ενός 31χρονου από τη Ναύπακτο, καθώς οι αρχές τον εντόπισαν σώο μετά από στοχευμένες και συντονισμένες προσπάθειες.

Ο νεαρός άνδρας, του οποίου η εξαφάνιση είχε δηλωθεί στις 15 Νοεμβρίου, βρέθηκε τελικά καλά στην υγεία του, βάζοντας τέλος στην αγωνία των δικών του.

Μετά από οργανωμένες έρευνες, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν στην περιοχή του Πύργου Ηλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί τον προσέγγισαν με προσοχή, διασφαλίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο άμεσο πρόβλημα. Τα αίτια της απουσίας του εξακολουθούν να διερευνώνται.