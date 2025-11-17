Βόλος: Τραγική κατάληξη στο θρίλερ της εξαφάνισης του 72χρονου Αυστριακού τουρίστα

Νεκρός εντοπίστηκε ο 72χρονος Αυστριακός τουρίστας Έρχαρντ Προλ, τον οποίο αναζητούσε η οικογένειά του εδώ και περίπου 40 ημέρες, προσφεύγοντας μάλιστα και στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» προκειμένου να βρει τα ίχνη του.

Την Κυριακή (16/11) εντοπίστηκε σορός άνδρα στην παραλία Πετρομέλισσο Μαγνησίας και σήμερα Δευτέρα (17/11) αναμένεται να γίνει η νεκροψία-νεκροτομή. Σύμφωνα ωστόσο με την οικογένεια του 72χρονου Αυστριακού, η αστυνομία τους ενημέρωσε ότι βρέθηκε νεκρός, όπως αναφέρει το τοπικό μέσο gegonota.news.



Το χρονικό της εξαφάνισης



Η οικογένεια του Αυστριακού αναζητούσε τον 72χρονο μέσω της εκπομπής «Φως στο Τούνελ».



Ο Έρχαρντ Προλ, όπως είχε πει η κόρη του Ούρσουλα Κάιζερ στην εκπομπή, ήταν λάτρης της Ελλάδας και είχε έρθει για διακοπές στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως συνήθιζε τα τελευταία χρόνια.



Το πρωί της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου, έφυγε από το ξενοδοχείο όπου διέμενε στο Στόμιο Λάρισας, με το όχημα που είχε νοικιάσει και από τότε χάθηκαν τα ίχνη του.



Παρά το γεγονός ότι σκοπός του ταξιδιού του ήταν μια εκδρομή στον Όλυμπο, πληροφορίες ανέφεραν ότι κινήθηκε αρχικά παραλιακά προς τον Αγιόκαμπο, ενώ το κινητό του έδωσε το τελευταίο στίγμα νότια της Σωτηρίτσας.



Ο Έρχαρντ Πρόλ δεν εμφανίστηκε ποτέ στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 4 Οκτωβρίου, οπότε και είχε εισιτήριο επιστροφής.



Η κόρη του, Ούρσουλα ταξίδεψε στην Ελλάδα μαζί με τον σύζυγό της για τις έρευνες, οι οποίες είχαν τραγική κατάληξη.



Στις έρευνες είχαν συμμετάσχει ο ΟΦΚΑΘ και η Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης- Δασοπυρόσβεσης Πολιτικής Προστασίας Δίου Ολύμπου.