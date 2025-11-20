Έρευνες στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό ανήλικης που αγνοείται στην περιοχή Χαριλάου

Σε κινητοποίηση τέθηκε τις τελευταίες ώρες η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης μετά από αίτημα του «Χαμόγελου του Παιδιού» για τον εντοπισμό μιας ανήλικης που αγνοείται στην περιοχή Χαριλάου.

Η Αστυνομία έχει ενημερωθεί για εξαφάνιση από το απόγευμα της Τετάρτης (19/11).

Η εθελοντική ομάδα συνεργαζόμενη με τις αρχές κινητοποίησε 23 μέλη της τα οποία ξεκίνησαν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να εντοπίσουν την 16χρονη για την οποία έχει δηλωθεί εξαφάνιση.