Ελλάδα Εξαφανίσεις Θεσσαλονίκη Χαμόγελο του Παιδιού Ανήλικοι Αστυνομία

Έρευνες στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό ανήλικης που αγνοείται στην περιοχή Χαριλάου

Η Αστυνομία έχει ενημερωθεί για εξαφάνιση από το απόγευμα της Τετάρτης (19/11).

Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σε κινητοποίηση τέθηκε τις τελευταίες ώρες η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης μετά από αίτημα του «Χαμόγελου του Παιδιού» για τον εντοπισμό μιας ανήλικης που αγνοείται στην περιοχή Χαριλάου.

Η Αστυνομία έχει ενημερωθεί για εξαφάνιση από το απόγευμα της Τετάρτης (19/11).

Η εθελοντική ομάδα συνεργαζόμενη με τις αρχές κινητοποίησε 23 μέλη της τα οποία ξεκίνησαν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να εντοπίσουν την 16χρονη για την οποία έχει δηλωθεί εξαφάνιση.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Εξαφανίσεις Θεσσαλονίκη Χαμόγελο του Παιδιού Ανήλικοι Αστυνομία

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader