Έρευνες στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό ανήλικης που αγνοείται στην περιοχή Χαριλάου
Η Αστυνομία έχει ενημερωθεί για εξαφάνιση από το απόγευμα της Τετάρτης (19/11).
Σε κινητοποίηση τέθηκε τις τελευταίες ώρες η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης μετά από αίτημα του «Χαμόγελου του Παιδιού» για τον εντοπισμό μιας ανήλικης που αγνοείται στην περιοχή Χαριλάου.
Η εθελοντική ομάδα συνεργαζόμενη με τις αρχές κινητοποίησε 23 μέλη της τα οποία ξεκίνησαν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να εντοπίσουν την 16χρονη για την οποία έχει δηλωθεί εξαφάνιση.