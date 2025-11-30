Αίσιο τέλος με τον 16χρονο που εξαφανίστηκε από τον Άγιο Παντελεήμονα

Σώος και αβλαβής εντοπίστηκε ο 16χρονος που είχε εξαφανιστεί από τον Άγιο Παντελεήμονα το Σάββατο 29 Νοεμβρίου. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε προχωρήσει στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του.



Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε το πρωί της Κυριακής 30 Νοεμβρίου για την εξαφάνιση και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς ενδεχομένως συνέτρεχαν λόγοι που έθεταν την ζωή του σε κίνδυνο.

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ