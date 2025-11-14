Συναγερμός στη Ναύπακτο: Εξαφανίστηκε 31χρονος - Έφυγε από τη δουλειά και δε γύρισε ποτέ σπίτι

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές, μετά την εξαφάνιση ενός 31χρονου στη Ναύπακτο του οποίου τα ίχνη έχουν χαθεί από τα ξημερώματα της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου.

Ο 31χρονος Βασίλης Καραγεωργόπουλος εξαφανίστηκε από την πόλη της Ναυπάκτου, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 13/11.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, ο 31χρονος σχολώντας από τη δουλειά του, έφυγε και από τότε δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν, ενώ το κινητό του τηλέφωνο παραμένει απενεργοποιημένο. Επιπλέον, το αυτοκίνητό του βρέθηκε παρκαρισμένο πλησίον της εργασίας του.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 14/11/2025, για την εξαφάνιση του Βασίλη Καραγεωργόπουλου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Βασίλης Καραγεωργόπουλος έχει ύψος 1,78μ., έχει κανονικό βάρος, έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

πηγή: Χαμόγελο του Παιδιού

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.