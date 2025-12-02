Εξαφανίστηκε 13χρονος από δομή φιλοξενίας στην Κυψέλη - Η ανάρτηση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου 2025 στις Αρχές αλλά και στο «Χαμόγελο του Παιδιού» καθώς ένας ανήλικος εξαφανίστηκε από την περιοχή της Κυψέλης.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τον 13χρονο Μοχαμάντ Σινό (Mohammad Sino) τα ίχνη του οποίου χάθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες (γύρω στις 07:00). Ο ανήλικος βρισκόταν σε χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού, ο 13χρονος έχει καταγωγή από τη Συρία και άμεσα δόθηκε εντολή να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία του καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μοχαμάντ Σινό έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε καρό ζακέτα χρώματος μπλε και κόκκινο και φόρμα μαύρη.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Τι είναι το Missing Alert

Το Missing Alert Hellas συνίσταται στην άμεση, έγκυρη και λεπτομερή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με περιστατικό εξαφάνισης ενηλίκου μόλις λίγα λεπτά μετά την ειδοποίηση των Αρχών ή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σχετικά με αυτό.

Για να επιτευχθεί αυτό στο Πρόγραμμα συμμετέχει πλήθος φορέων (κρατικών, ιδιωτικών, εθελοντικών) με τον κάθε ένα από αυτούς να επικοινωνεί τα στοιχεία του αγνοούμενου και κάποιες άλλες βασικές πληροφορίες μέσα από τα μέσα που διαθέτει π.χ. τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots, αναρτήσεις στα socialmedia, αποστολή SMS, ανακοινώσεις στις οθόνες αεροδρομίων κ.λ.π

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων ενηλίκων.