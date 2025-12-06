Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση της 20χρονης Μαρίας-Ζωής από το σπίτι της στο Λαύριο

Λήξη συναγερμού σήμανε το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την 20χρονη Ζωή Σιδηροπούλου που εξαφανίστηκε από το Λαύριο Αττικής, το πρωί της Παρασκευής (5/12).

Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού

Η περιπέτεια της Μαρίας – Ζωής Σιδηροπούλου, 20 ετών έληξε σήμερα 06/12/2025 δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν. Η Μαρία – Ζωή Σιδηροπούλου βρέθηκε και λαμβάνει τη βοήθεια που χρειάζεται. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την εξαφάνισή της ενεργοποιήθηκε η ειδική εθελοντική ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του Χαμόγελου του Παιδιού μαζί με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αθήνας (ΕΟΔ), την Ομάδα «ΔΕΛΤΑ» και την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (ΟΔΙΚ), προκειμένου να βοηθήσουν στην αναζήτηση της ενήλικης.