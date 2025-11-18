Θάνος Καλλίρης: Η πίκρα του για το Χαμόγελο του Παιδιού - Δεν τον κάλεσαν στα 30 χρόνια του Συλλόγου

Πριν από μερικές ημέρες το “Χαμόγελο του Παιδιού” συμπλήρωσε 30 χρόνια ζωής και προσφοράς και το γιόρτασε στο Ωδείο Αθηνών. Ο Σύλλογος τίμησε τη μνήμη του Ανδρέα Γιαννόπουλου και απένειμε το Βραβείο «Ανδρέας Γιαννόπουλος» σε ανθρώπους που συνέβαλαν καταλυτικά στην πορεία του, όπως ο Γιώργος Παπαδάκης, η Ζήνα Κουτσελίνη, ο Παναγιώτης Γιαννάκης και ο νευροχειρουργός Γιώργος Σφακιανός. Για τη μακροχρόνια υποστήριξή της τιμήθηκε η Κλέλια Χατζηιωάννου.

Η βραδιά αποτέλεσε έναν απολογισμό της μεγάλης προσφοράς του Συλλόγου, που έχει στηρίξει περισσότερα από 2.348.859 παιδιά και έχει διαχειριστεί πάνω από 5.417.310 κλήσεις μέσα από τις 4 γραμμές βοήθειας και υποστήριξης που διαθέτει.

φωτογραφία Instagram

«Με πικράνατε πολύ»

Από την επετειακή αυτή εκδήλωση έλειπε όμως ο Θάνος Καλλίρης, ένα πρόσωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με τον σύλλογο. Σε story που ανέβασε στο Instagram ο τραγουδιστής έδειξε φανερά την πικρία του γράφοντας χαρακτηριστικά: «Προς το “Χαμόγελο του Παιδιού”.

Μόλις καταλάβει από εκεί ψηλά ο μικρός Ανδρέας το πόσο -μα ΠΟΣΟ- με πικράνατε που δεν με καλέσατε στα 30 χρόνια του συλλόγου ΜΑΣ, είμαι σίγουρος πως απόψε θα ’ρθει στα όνειρά μου να με παρηγορήσει. Γιατί αυτός μόνο ξέρει από εκεί ψηλά, τι σημαίνουν τα αγνά πράγματα. Οι αλήθειες.

Δεν είναι οι βραβεύσεις, τα κανάλια, τα διάσημα πρόσωπα. Είναι η ιδέα! Κι εγώ ήμουν εκεί. Σε όλη την αρχή. Με όλη μου τη δύναμη. Αμισθί. Και γενικά, ΠΑΝΤΑ παρών -διακριτικά- σε ό,τι μου ζητούνταν. Στα 30 χρόνια όμως; Σιγή. Ούτε καν μια πρόσκληση. Πολύ πικρό ποτήρι».