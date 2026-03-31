Αϊτή: Μακελειό με πάνω από 70 νεκρούς από την επίθεση της συμμορίας «Gran Grif»

Περισσότεροι από 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση συμμορίας, τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, στην πόλη Πετίτ Ριβιέρ του διαμερίσματος Αρτιμπονίτ στην κεντρική Αϊτή, δήλωσε σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου, ο ειδικός εντεταλμένος του ΟΗΕ στη χώρα, ενώ ο χθεσινός απολογισμός της αστυνομίας έκανε λόγο για τουλάχιστον 16 νεκρούς.

«Τουλάχιστον 70 νεκροί σε βίαιες και συντονισμένες επιθέσεις σε αρκετές τοποθεσίες στην Πετίτ Ριβιέρ του Αρτιμπονίτ: αυτή η τυφλή βία είναι ακόμη μια υπενθύμιση της επείγουσας ανάγκης για αυξημένη στήριξη στην Αϊτή με στόχο την καταπολέμηση της μάστιγας των συμμοριών και των δικτύων που τις υποστηρίζουν», αναφέρει ο Κάρλος Ρουίς Μασιέ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο προσωρινός απολογισμός που ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η αϊτινή αστυνομία έκανε λόγο για τουλάχιστον 16 νεκρούς, ωστόσο οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είχαν εκφράσει φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξανόταν δραματικά.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, μέλη της συμμορίας «Gran Grif» εξαπέλυσαν επίθεση στη συνοικία Ζαν Ντενί γύρω στις 3 τα ξημερώματα (τοπική ώρα), πυρπολώντας σπίτια και σκορπώντας τον θάνατο. Πολλοί κάτοικοι του Πετίτ Ριβιέρ εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για να γλιτώσουν.

Έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ανέφερε πως η βία των συμμοριών και οι επιχειρήσεις για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στην Αϊτή έχουν προκαλέσει περισσότερους από 5.500 θανάτους στο διάστημα από τον Μάρτιο του 2025 μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου.

Η Αϊτή, η πιο φτωχή χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, μαστίζεται εδώ και χρόνια από τη βία εγκληματικών συμμοριών, οι οποίες διαπράττουν φόνους, βιασμούς, λεηλασίες και απαγωγές.